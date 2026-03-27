El Salvador: Cárcel de por vida para menores que cometan crímenes atroces

El texto ratifica que la pena perpetua se aplicará exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas, en referencia directa a integrantes de estructuras criminales.

El Diario Oficial remarcó

“La pena perpetua sólo se impondrá a los peores criminales”, señala la normativa, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Desde el oficialismo

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la medida con un mensaje contundente:

Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol

La decisión profundiza el modelo de seguridad de Bukele, que combina fuerte respaldo político interno con crecientes cuestionamientos en el plano internacional.

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