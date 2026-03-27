La Asamblea Legislativa de El Salvador dio un paso clave en el endurecimiento de su política de seguridad al aprobar la prisión perpetua para menores de 18 años responsables de delitos como homicidio, violación y terrorismo, en el marco de la ofensiva antipandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele.
DRÁSTICO GIRO
El Salvador: Cárcel de por vida para menores que cometan crímenes atroces
El Salvador endurece la ley penal: prisión perpetua para menores por delitos atroces. Nayib Bukele endurece lucha contra las pandillas.
La reforma modifica la Ley Penal Juvenil e incorpora la pena de prisión perpetua dentro de un esquema excepcional para menores en conflicto con la ley penal. El cambio más relevante es la eliminación del régimen especial juvenil para los delitos más graves, lo que implica un giro estructural en el tratamiento judicial de estos casos.
¿Qué argumenta el texto?
Según el texto aprobado, se establece la “inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” para estos crímenes, aunque se contemplan revisiones periódicas de las condenas. Esas instancias evaluarán el nivel de rehabilitación del condenado y el riesgo que representa, abriendo la puerta a eventuales esquemas de libertad controlada.
La iniciativa forma parte del paquete de medidas promovidas por Bukele en su “guerra” contra las pandillas, una estrategia de seguridad que ya lleva cuatro años y que fue fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian posibles violaciones y hasta “crímenes de lesa humanidad”.
58 de 60
El Congreso unicameral aprobó la reforma con amplio respaldo: 58 de los 60 diputados votaron a favor.
El texto ratifica que la pena perpetua se aplicará exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas, en referencia directa a integrantes de estructuras criminales.
El Diario Oficial remarcó
“La pena perpetua sólo se impondrá a los peores criminales”, señala la normativa, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Desde el oficialismo
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la medida con un mensaje contundente:
La decisión profundiza el modelo de seguridad de Bukele, que combina fuerte respaldo político interno con crecientes cuestionamientos en el plano internacional.
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