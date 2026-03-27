Los Milei avanzan en la Ciudad con su propia "Ley Bases": Qué cambia y por qué genera ruido

A su vez, habilita la transformación de empresas con participación estatal en sociedades anónimas, siempre que no estén expresamente excluidas por la legislación.

Vivienda: eliminación del IVC

Uno de los puntos más sensibles es la propuesta de eliminar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El proyecto busca derogar la ley que creó el organismo y transferir sus funciones, bienes, personal y presupuesto a la Jefatura de Gabinete porteña.

Banco Ciudad y créditos hipotecarios

Otro de los proyectos apunta al Banco Ciudad. La iniciativa propone modificar su Carta Orgánica para que el excedente de utilidades, una vez garantizado el patrimonio del banco, se destine exclusivamente a bonificar tasas o reducir costos administrativos de créditos hipotecarios para residentes porteños.

Seguridad: foco en los “trapitos”

En materia de seguridad y uso del espacio público, el bloque presentó una reforma que endurece las sanciones contra los llamados “trapitos”. El texto prevé multas más elevadas, especialmente en eventos masivos, e incorpora penalidades para jefes, coordinadores u organizadores.

También contempla sanciones económicas y clausuras para estadios cuando se compruebe la participación directa o indirecta de personas vinculadas a clubes u organizadores. Estas medidas se complementan con cambios en el Código Contravencional y el régimen de faltas.

Reforma impositiva

La batería de iniciativas incluye modificaciones fiscales relevantes. Entre ellas, la eliminación de artículos del Código Fiscal vinculados al Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la derogación de la Unidad de Sustentabilidad Contributiva y cambios en el cálculo del impuesto inmobiliario y la tasa de ABL.

Incentivos a la inversión

El paquete también contempla la adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del RIMICABA, un esquema orientado a inversiones medianas.

Este régimen prevé exenciones en Ingresos Brutos, Sellos, Impuesto Inmobiliario y ABL para proyectos que se encuadren dentro de la normativa nacional.

Proyección política

Con este conjunto de propuestas, La Libertad Avanza busca consolidar una hoja de ruta propia en la Ciudad de Buenos Aires, alineada con su programa nacional. El objetivo no solo es avanzar con reformas estructurales, sino también posicionarse de cara a la disputa electoral de 2027 en el distrito.

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