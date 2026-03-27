Fernando Morales, entre ruinas y alambres: Ni presupuesto, ni estrategia, ni futuro

Un ejemplo de la civilización contemporánea de la que Milei es un emergente: según el trabajo más reciente de Reuters Institute (en el Reino Unido) las noticias pierden interlocutores a paso acelerado, las noticias políticas interesan a 22% de los jóvenes de 18 a 24 años, frente al 51% de los mayores de 55. Entonces ¿es una cuestión de casi la 3ra. Edad?

Probablemente sí, probablemente no. Lo que está marcando la realidad es que quien se atreva impone la agenda y obtiene el poder. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde se atreven las instituciones?

En el reino de las redes sociales hay puntos de fuga que limitan el debate necesario. No obstante es importante abordarlo.

Por ejemplo, se pregunta Morales:

¿Qué pasará en 2048 cuando venza el Tratado Antártico?

¿Quién controla realmente lo que sucede en la Milla 201 y en la Hidrovía?

¿Qué hacemos con los chinos?

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10 claves

A continuación, ejes de la entrevista:

Estado crítico de las Fuerzas Armadas: Morales describe un panorama de obsolescencia y desinversión extrema. Señala que los bajos salarios y la falta de operatividad (pilotos que no vuelan, barcos que apenas navegan) generan una profunda frustración y un éxodo de personal.

Uso de militares en Seguridad Interior: Rechaza la idea de usar militares para combatir el narcotráfico. Explica que el entrenamiento militar busca la letalidad ("el militar dispara", no da la voz de alto) y que, sin un marco jurídico nuevo, los efectivos terminarán procesados en el futuro.

Crítica a la exgestión de Luis Petri: Cuando fue ministro de Defensa, el hoy diputado nacional hizo de todo un "show" con disfraces, no legisló ni profundizó en políticas de defensa reales, enfocándose en fotografías de cambios de guardia.

Inviabilidad del Servicio Militar Obligatorio: Morales considera que reimplantarlo sería "terminar de hundir" a las fuerzas, ya que no hay presupuesto ni para alimentar a la tropa voluntaria actual, mucho menos para capacitar a 500.000 jóvenes.

Destrucción de la Marina Mercante e Industria Naval: El entrevistado advierte que el país está perdiendo su capacidad estratégica al no proteger la marina de bandera. Y criticó las ideas de desregulación de Federico Sturzenegger, que permitirían tripulaciones extranjeras y banderas de conveniencia, dejando al país sin apoyo logístico en caso de conflicto.

La Hidrovía y la soberanía: Un corredor vital pero mal gestionado. Según él, el Estado está permitiendo que los intereses de multinacionales cerealeras y armadores paraguayos decidan sobre el río Paraná, en lugar de priorizar el interés nacional.

Conflicto latente en la Antártida: Para el año 2048, cuando venza el Tratado Antártico, Argentina llegará en desventaja frente a Chile y el Reino Unido si no mantiene una presencia disuasiva real y una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno.

La Pesca Ilegal: La Argentina carece de poder de disuasión efectivo en la milla 201. Critica las propuestas de la "Ley Bases" que buscaban licitar cuotas a buques extranjeros, lo que destruiría el procesamiento en tierra y el empleo local.

Quiebra de la obra social militar (IOSFA): La obra social de las fuerzas está virtualmente quebrada debido a la mala gestión y que se están considerando vender activos (hoteles) para sanear deudas, afectando directamente el patrimonio de los militares.

Falta de una política exterior coherente: La geopolítica argentina dependa del "capricho" del Presidente de turno (pasando de Rusia a USA/Israel de forma abrupta), a diferencia de países como Chile o Brasil que mantienen intereses nacionales permanentes.

El entrevistado concluye titulando su panorama actual como un "desolador panorama geopolítico y militar argentino".

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