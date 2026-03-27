Javier Milei brindará este viernes un mensaje por cadena nacional que se emitirá a las 19:00. El mismo ya fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y tendría una duración aproximada de 8 minutos. La presentación girará alrededor del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que anuló la orden de primera instancia de que la Argentina pague un resarcimiento de US$16 mil millones por la expropiación de YPF.
SIN MAMELUCO
En cadena nacional, Milei intentará capitalizar el fallo YPF y sepultar el caso Adorni (que ya estaría imputado)
El Presidente emitirá un mensaje grabado respecto del fallo que benefició a la Argentina. Una oportunidad para pegar un giro en una agenda muy nociva para el Gobierno.
La Oficina del Presidente publicó una imagen de la grabación. Lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller, Pablo Quirno, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el subprocurador, Juan Ignacion Stampalija.
Tal como lo hizo en las horas previas, el Presidente intentará presentar el resultado como un logro de su gestión, aunque lo que triunfó fue la argumentación que la defensa argentina mantuvo a lo largo de lo que duró el juicio, que abarcó a varios gobiernos.
"Ganamos el juicio de YPF" fue la primera reacción de Milei en las redes. "Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional", agregó luego.
El festejo se extendió al acto que encabezó más tarde en el Centro de Formación Capital Humano. "Y que ahora vengan a decir: “ah, pero los viajes de Milei, a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…” Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares", dijo en forma de autoreivindicación.
Es discurso tomó un cariz más político cuando afirmó que su gobierno tuvo que "venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”.
"Corresponde recordar que las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria, comprometiendo recursos públicos y afectando la credibilidad de la Argentina en el plano internacional", sostuvo luego un comunicado de Presidencia en el que destacaba, en cambio, la labor de distintos funcionarios de la actual administración en el caso.
Aunque, en realidad, el fallo de la Cámara neoyorkina resulta una convalidación de esa expropiación y validó el argumento que esgrimió Kicillof en este tiempo: que el estatuto que invocaban los demandantes no podía tener mayor jerarquía que una ley del Congreso y la Constitución Nacional.
Es claro que Milei busca capitalizar el fallo circunscribiéndolo a la gestión de su gobierno. Qué narrativa se impondrá es algo que Urgente24 explora en esta nota.
Adorni ¿imputado?
Por otro lado, Milei aprovechará la cadena nacional para intentar cambiar la agenda dominada durante los últimos días por los escándalos que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ahora se ventilan en los tribunales.
El ministro coordinador viene asediado por distintos casos, una serie que se inició con la revelación de que integró a su esposa a la comitiva oficial que fue con el Presidente a Nueva York para el 'Argentina Week' semanas atrás.
Pero todo se agravó con el descubrimiento de un costoso viaje en avión privado ida y vuelta a Punta del Este junto con el periodista Marcelo Grandio, quien tenía contratos con la Televisión Pública que dependía de Adorni.
El jefe de Gabinete insiste en que no tiene nada que responder al respecto, aunque la justicia indaga sobre la posibilidad de que haya recibido dádivas y he incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública. Por Comodoro Py desfilan testigos que comprometen el relato del jefe Gabinete.
Se confirmó en sede judicial que, a pesar de que lo sostuvo una y otra vez, Adorni no pagó por esos vuelos, que fueron facturados a nombre de Grandio y su empresa.
Por estas horas se afirma que el jefe de Gabinete quedó formalmente imputado por enriquecimiento ilícito en la causa que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
El tema YPF aparece como una oportunidad para el Gobierno de pegar un giro en la agenda que ha tenido un costo político que se registra en las encuestas y de retomar la iniciativa. Habrá que ver si lo consigue.
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