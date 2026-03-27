En cadena nacional, Milei intentará capitalizar el fallo YPF y sepultar el caso Adorni (que ya estaría imputado)

El festejo se extendió al acto que encabezó más tarde en el Centro de Formación Capital Humano. "Y que ahora vengan a decir: “ah, pero los viajes de Milei, a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…” Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares", dijo en forma de autoreivindicación.

Es discurso tomó un cariz más político cuando afirmó que su gobierno tuvo que "venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”.

Embed "Javier Milei":

Por su espectacular explicación de cómo ganaron el juicio por YPF y corrigieron las cagadas del forro de Kicillof. "Tuvimos que venir nosotros para arreglar las cagadas del inútil de Kicillof."pic.twitter.com/FDITQbeA4O — Tendencias (@TTendenciaX) March 27, 2026

"Corresponde recordar que las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria, comprometiendo recursos públicos y afectando la credibilidad de la Argentina en el plano internacional", sostuvo luego un comunicado de Presidencia en el que destacaba, en cambio, la labor de distintos funcionarios de la actual administración en el caso.

Aunque, en realidad, el fallo de la Cámara neoyorkina resulta una convalidación de esa expropiación y validó el argumento que esgrimió Kicillof en este tiempo: que el estatuto que invocaban los demandantes no podía tener mayor jerarquía que una ley del Congreso y la Constitución Nacional.

Es claro que Milei busca capitalizar el fallo circunscribiéndolo a la gestión de su gobierno. Qué narrativa se impondrá es algo que Urgente24 explora en esta nota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SebastianMaril/status/2037580322288910807&partner=&hide_thread=false Me tomo un descanso de los llamados y doy una observación:



17 de Abril 2012: “El Estatuto de una empresa [YPF] no puede estar por encima de la Ley Pública” Axel Kicillof.



27 de Marzo 2026: “El Estatuto de una empresa [YPF] no puede estar por encima de la Ley Pública”. Corte… — Sebastian Maril (@SebastianMaril) March 27, 2026

Adorni ¿imputado?

Por otro lado, Milei aprovechará la cadena nacional para intentar cambiar la agenda dominada durante los últimos días por los escándalos que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ahora se ventilan en los tribunales.

El ministro coordinador viene asediado por distintos casos, una serie que se inició con la revelación de que integró a su esposa a la comitiva oficial que fue con el Presidente a Nueva York para el 'Argentina Week' semanas atrás.

Pero todo se agravó con el descubrimiento de un costoso viaje en avión privado ida y vuelta a Punta del Este junto con el periodista Marcelo Grandio, quien tenía contratos con la Televisión Pública que dependía de Adorni.

El jefe de Gabinete insiste en que no tiene nada que responder al respecto, aunque la justicia indaga sobre la posibilidad de que haya recibido dádivas y he incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública. Por Comodoro Py desfilan testigos que comprometen el relato del jefe Gabinete.

Se confirmó en sede judicial que, a pesar de que lo sostuvo una y otra vez, Adorni no pagó por esos vuelos, que fueron facturados a nombre de Grandio y su empresa.

Por estas horas se afirma que el jefe de Gabinete quedó formalmente imputado por enriquecimiento ilícito en la causa que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rominamanguel/status/2037595821374337194&partner=&hide_thread=false Paso por acá para informar que con el requerimiento de instrucción del fiscal Manuel Adorni está formalmente imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) March 27, 2026

El tema YPF aparece como una oportunidad para el Gobierno de pegar un giro en la agenda que ha tenido un costo político que se registra en las encuestas y de retomar la iniciativa. Habrá que ver si lo consigue.

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