Según una testigo, cuando estalló el escándalo Marcelo Grandio intentó desconocer el pago del viaje

La justicia investiga si el viaje fue una devolución de favores de Grandio por los contratos que este tenía en la Televisión Pública. Por orden del juez, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue este viernes hasta el edificio del canal en busca de documentación sobre esa contratación.

Durante la declaración de Tossi se produjo una escena insólita: mientras se tomaban constancia de los mensajes que la secretaria de Issin mantuvo con Grandio respecto del viaje, el periodista y amigo del jefe de Gabinete intentó contactarse con ella.

Según relató el periodista judicial Sergio Farella en el canal TN, en primer término Tossi recibió un mensaje de Grandio que decía "Vanesa, ¿podés hablar?". Seguidamente, el periodista la llamó. En el identificador de llamada apareció su nombre, ante la vista de las autoridades judiciales. Tossi no contestó.

Embed ¡¡¡Marcelo Grandio, el generoso amigo de Adorni y empleado de TVPublica, intento apretar a su secretaria y manipular su declaración CUANDO YA ESTABA FRENTE AL FISCAL TESTIFICANDO!!!



Y ella conto que Grandio al saltar todo intento desconocer ante la empresa el pago que él realizo pic.twitter.com/ZsKMlwytJi — Señor MG (@Medicen_MG) March 27, 2026

De acuerdo al mismo reportero, Tossi declaró durante 3 horas. Como Issin, que prestó declaración un día antes durante 4 horas, confirmó que el viaje fue pagado por Grandio y no por Adorni, como insisió el jefe de Gabinete.

La testigo contó además que Grandio le había revelado que había invitado a Adorni y su familia a su casa en Punta del Este.

Siempre según Farella, la testigo declaró que Grandio solicitó pagar el viaje de regreso sin factura, es decir, en negro, lo que fue rechazado por la secretaria administrativa.

Tossi narró además que cuando estalló el escándalo del vuelo de Adorni en el avión privado junto a un periodista que tenía contratos con la Televisión Pública, Grandio le envió a la empresa una carta documento con la que intentaba desconocer el pago del servicio, que fue facturado por un valor de US$3.000.

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