El retorno del Rey de la Derecha: Bolsonaro volvió a Brasil

Live Blog Post

Javier Milei y Bolsonaro, unidos "contra el socialismo"

En las últimas horas, el diputado y candidato a presidente Javier Milei dialogó, mediante videollamada, con el ex mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.

Según contó el economista libertario, en la conversación "nos pusimos de acuerdo en que es fundamental dar la batalla contra el socialismo en el continente sobre la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad".

"También coincidimos en la necesidad de ir hacia una agenda de mayor libertad comercial, por lo que es fundamental unir fuerzas para luchar contra el socialismo", amplió.

En la reunión virtual, Jair Bolsonaro manifestó su preocupación por la situación económica de la Argentina, a raíz del aumento sostenido de la inflación y los preocupantes índices de pobreza.

Según Milei, "la izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. Antes decían que Venezuela no iba a ser Cuba, y ahora dicen Argentina no va a ser Venezuela, mientras que en Chile sostienen: 'Chile no va a ser Argentina'".

Por otra parte, el diputado de La Libertad Avanza felicitó al ex presidente de Brasil por su trabajo en la parte económica en un contexto mundial "muy complicado". "Lo felicité no solo por la elección de su ministro de Economía, si no también por haberlo sostenido y los logros alcanzados", relató.

De acuerdo a lo informado, la conversación continuó sobre la posición de los medios de comunicación en torno a la posverdad y la "instalación de mentiras", como así también su "doble moral" frente al mismo evento.

El diálogo entre ambos finalizó con el clásico remate del economista: "Viva la libertad, carajo".

Ayer, tal como informó Urgente24, Milei anticipó que "estamos trabajando en la posibilidad de hacer un congreso de la derecha en Argentina ”.