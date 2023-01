Tristes parecidos entre el ataque al capitolio y Brasilia

Los ataques en Brasil

En el caso de Brasil, el ataque tomó por lugar 3 directrices distintas. Por lo que la magnitud a escala institucional es más severa que lo que fue en USA. No obstante, Trump no reconoció la derrota electoral a manos de Biden, mientras que Bolsonaro en realidad aceptó todo con bastante seguridad e incluso hizo alusión a que actuaría dentro del marco constitucional. Por lo que el ataque no fue esperado desde ningún frente. El hecho de que Lula triunfara, el opositor por excelencia de Bolsonaro, causó una sensación de malestar entre los militantes de extrema derecha que no tardaron en salir a reflejarlo a las calles. Si bien hubo manifestaciones de parte de Bolsonaristas antes, Bolsonaro había pedido que se movilizaran pacíficamente. Cosa que en el ataque al Poder Ejecutivo, Legislativo y el Congreso Nacional no ocurrió.