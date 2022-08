Domingo 04/09 de votación en Chile: Mejor 'Rechazo'

La llave maestra de los adherentes del Rechazo ha estado marcada por ocultar a los rostros tradicionales de la derecha y ceder los espacios a independientes o representantes del centro político, voces que, en todo caso, no son fáciles de controlar. Además, el debate sobre si salir o no durante esta recta final de la campaña con un acuerdo pensado para el post plebiscito -en caso que gane el Rechazo-, también genera diferencias en el sector. La llave maestra de los adherentes del Rechazo ha estado marcada por ocultar a los rostros tradicionales de la derecha y ceder los espacios a independientes o representantes del centro político, voces que, en todo caso, no son fáciles de controlar. Además, el debate sobre si salir o no durante esta recta final de la campaña con un acuerdo pensado para el post plebiscito -en caso que gane el Rechazo-, también genera diferencias en el sector.

Hay una explicación para esto: en 2020, casi el 80% votó a favor de la redacción de una nueva Constitución, una de las demandas de la ola de protestas que sacudió al país en reclamo de mayor justicia social.

Aquella vez -el 25/10/2020- la derecha no logró tan siquiera 33% de los convencionales; sólo 1 de los 16 gobernadores regionales; derrota en 1ra. vuelta de su cabeza de lista por Chile Vamos -Sebastián Sichel llegó en 4to. lugar-. Y derrota en el balotaje presidencial de José Antonio Kast, superado por Gabriel Boric.

Cuando la Convención Constituyente se instaló en 2021 logró una aprobación cercana al 60%. Luego ocurrieron "ciertas polémicas" vinculadas a sus miembros, de los cuales la mayoría no pertenecía a partidos políticos, que "defraudaron a buena parte de las personas que apostaron por estos nuevos nombres como portadores de la voluntad popular", señaló Rodrigo Espinoza Troncoso, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y cercano al 'Apruebo', a la agencia de noticias Telam.

El politólogo Marcelo Mella Polanco apuntó que "este nuevo proyecto no conecta con el sentido común de la mayor parte del electorado, que quiere cambios, pero de forma gradual".

Renovar liderazgos

La estrategia de renovación parece haber resultado acertada. Diario El País, de Madrid:

Las encuestas en Chile no auguran mayorías abrumadoras para la nueva Constitución. Ninguna de las realizadas hasta el 19/08 vaticinaban más de 44% para la aprobación del nuevo texto, presentado al presidente Gabriel Boric el 04/07. Y la media del 'Apruebo' nunca llegó a la mitad más uno de los votantes. De hecho, nunca durante 2022 estuvo tan alta como a inicios de año (47,2%). Pero desde entonces bajó, encontrando su mínimo en julio (31,7%). En ese mes se recuperó hasta estabilizarse en el 37,8%. El 'Rechazo' tampoco ha llegado en su media a superar claramente el 50%, aunque lo rozó en ese julio. Hoy se ubica en 46,7%. Ambos resultados, y la distancia de 9 puntos, a la sombra del 15,5% de indecisos que aún quedaban el 19/08. Un volumen que es decisivo en una elección que será obligatoria para toda la ciudadanía. Las encuestas en Chile no auguran mayorías abrumadoras para la nueva Constitución. Ninguna de las realizadas hasta el 19/08 vaticinaban más de 44% para la aprobación del nuevo texto, presentado al presidente Gabriel Boric el 04/07. Y la media del 'Apruebo' nunca llegó a la mitad más uno de los votantes. De hecho, nunca durante 2022 estuvo tan alta como a inicios de año (47,2%). Pero desde entonces bajó, encontrando su mínimo en julio (31,7%). En ese mes se recuperó hasta estabilizarse en el 37,8%. El 'Rechazo' tampoco ha llegado en su media a superar claramente el 50%, aunque lo rozó en ese julio. Hoy se ubica en 46,7%. Ambos resultados, y la distancia de 9 puntos, a la sombra del 15,5% de indecisos que aún quedaban el 19/08. Un volumen que es decisivo en una elección que será obligatoria para toda la ciudadanía.

Rodrigo Espinoza Troncoso dice que si vence el 'Rechazo' por un margen mínimo, habría un nuevo proceso Constituyente, que se demoraría meses e incluso años, pero más moderado.

En cambio, si el margen fuese muy amplio en favor del rechazo, "Va a comenzar un proceso por intentar desestabilizar al Gobierno por medio de acusaciones constitucionales, 'impeachment' hacia el gabinete o incluso hacia el propio Presidente por un dictámen de Contraloría de la República por un supuesto intervencionismo electoral del oficialismo en la campaña informativa de la propuesta de nueva Constitución".

Contraparte: si gana el 'Apruebo' con una diferencia amplia de votos, el Gobierno, que prometió hacer algunas modificaciones a la nueva Constitución, saldría fortalecido: "Por fin se va a instalar con fuerza e iniciar su programa".

“El capital político que arriesga la centroizquierda es bastante importante en caso de que triunfe 'Rechazo'. Este sector le ha dicho al país que sí o sí va a haber otro proceso constitucional con elección de algún órgano que redacte la nueva Constitución”, dijo el académico Mauricio Morales.

Axel Callís, especialista en elecciones y director de Tú Influyes, “es un salto al vacío lo que está haciendo la centroizquierda. Si 'Rechazo' obtiene el 60%, la derecha no va a estar apurada en una nueva Convención Constitucional”.

Pero Callís apuntó que "un plebiscito de entrada para un nuevo proceso constitucional está descartado, creo que nos vamos a ir directo a la elección de algo. Creo que lo que va a haber es algo corto".

---------------------

Más noticias de Urgente24

Hebe de Bonafini, durísima con Cerruti: "Dice cada huevada"

Neumáticos: Con menos avance que en Ucrania, ¿van a las armas?

Juan Grabois defendió a CFK pero dio un ultimátum al Gobierno

Biocombustibles: Schiaretti y un guiño a los motores flex