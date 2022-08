Augusto Pinochet, padre del Chile moderno y su 'secretito'

Los chilenos no pueden aceptar la realidad histórica, y sólo por esa irracionalidad pueden terminar en una Constitución mapuche: no fue Salvador Allende el constructor del Chile moderno sino Augusto Pinochet. Es complicadísimo pero demostrable. El Chile que proponía Allende iba hacia Cuba y el de Pinochet hacia el capitalismo occidental. Luego, la persecución de la disidencia, los detenidos, los ejecutados, los torturados, el terrorismo de Estado y también la corrupción. Se diría que irrefutable. Y la dificultad para esa paternidad no aceptada es el origen del problema sociocultural de los chilenos consigo mismos. Entonces, el país con mayor cantidad de tratados de libre comercio del mundo termina mirándose el ombligo con Colo-Colo y Caupolicán.