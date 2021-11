Si Kast es la vuelta de Pinochet, Javier Milei es...

Kast es contrario al aborto, al matrimonio igualitario, a la perspectiva de género, y la educación sexual integral. En el último debate presidencial, en el cual no salió del todo bien parado por haberse confundido su propio programa electoral y los otros candidatos lo arrinconaron; rechazó la legalización del aborto y aseveró que un programa educativo que muestre familias homoparentales es “adoctrinamiento”.

Kast se ha defendido al decir que no tiene “ningún problema con el mundo homosexual” y que nadie puede acusarlo de haber discriminado a alguien. Mientras, Javier Milei sostiene una postura más “liberal” dado que ha afirmado que no tiene problema con que las personas se vinculen con quieran. En una entrevista dijo: "Para mí, el matrimonio es un contrato" y añadió: "Estoy en contra del matrimonio como institución".

Aunque Milei fue claro: "No estoy para nada de acuerdo con que la homosexualidad es una enfermedad", respondió a una pregunta del conductor, sino que la definió como una "elección de cada uno".

Rol de la religión

José Antonio Kast y Jair Bolsonaro son cristianos, mientras que Kast es un ferviente católico que concibió 9 hijos, a Bolsonaro lo apoyan los neopentecostales, quienes fueron la clave para su triunfo en Brasil.

Javier Milei se considera creyente pero su visión sobre la iglesia como institución es muy crítica. En julio de 2018, por ejemplo, dijo en televisión sobre el Papa Francisco: "Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Yo creo en Dios, pero no me siento identificado con la institución Iglesia, creo que no contribuye a mejorar la espiritualidad de los seres humanos", afirmaba durante una entrevista con Luis Novaresio emitida por el canal A24.

Milei criticó al Papa llamándolo de comunista y otra serie de insultos bastante creativos.

Jair Bolsonaro también tuvo un cruce con Francisco cuando el mandatario brasilero marcó territorio por el Amazonas confirmando que es parte del territorio de su país y no es patrimonio universal.

Habria que preguntarle a Kast que opina sobre la prostitución, dado que Javier Milei declaró públicamente:

"No veo nada mal en pagar por sexo. Es una transacción libre."

Votante promedio

La diferencia más evidente es que Javier Milei es un completo outsider en la política, mientras que José Antonio Kast y Jair Bolsonaro antes de presentarse a elecciones por la presidencia de sus respectivos países, fueron diputados.

Los votantes de José Antonio Kast se encuentran entre hombres de 51 y 80 años, de posición política de derecha, partidarios y no partidarios del gobierno de Piñera y del segmento socioeconómico C2, que, de acuerdo a la Asociación de Investigadores de Mercado, tiene un ingreso de $1.500.774 pesos (aproximadamente US$1800 )y un 26% tiene educación universitaria completa.

Según la vocera de la encuesta Pulso Ciudadano, Victoria León, “hoy el discurso de Kast es transversal y puede ser que hayan personas de distintos grupos socioeconómicos que se sientan identificados. Kast mide muy bien entre comerciantes, medianos, pequeños e informales, afectados concreta o simbólicamente por el deterioro de algunos sectores asediados por la violencia y la inseguridad asociada."

Hasta acá es un perfil similar al votante de Jair Bolsonaro, que en la elección que lo nombró presidente de Brasil había arrasado en las ciudades, en los lugares más ricos y de mayoría blanca. Bolsonaro obtuvo hasta el 75% de los votos en municipios de rentas medias o altas, pero no alcanzó ni el 25% en muchas localidades pobres, que se mantuvieron fieles al candidato del PT, Fernando Haddad.

Bolsonaro ganó con suficiencia en las ciudades donde casi toda la población es blanca, la mayoría en el sur del país. En Nueva Hamburgo, donde el 90% de las personas son de origen alemán, Bolsonaro logró el 63% de los votos y Haddad apenas el 14%.

Javier Milei sorprendió en las PASO de septiembre de 2021 cuando obtuvo más votos en las comunas del sur de CABA, con un poder adquisitivo menor que las del norte. Aunque es un patrón que parece coincidir con Kast, Pepe Auth, un analista político declaró:

Lo más llamativo es que Kast supere tan ampliamente a Boric en el segmento más vulnerable, seguramente porque son los sectores que se sienten más amenazados por el descontrol migratorio y fueron los más afectados por el desempleo y la caída de la actividad informal, también por la violencia y el narcotráfico. Lo más llamativo es que Kast supere tan ampliamente a Boric en el segmento más vulnerable, seguramente porque son los sectores que se sienten más amenazados por el descontrol migratorio y fueron los más afectados por el desempleo y la caída de la actividad informal, también por la violencia y el narcotráfico.

Una diferencia radical entre los candidatos es que el peor desempeño de Kast está entre los votantes de entre 18 y 30 años. Mientras que Javier Milei se destaca por la pasión que genera en las personas justamente pertenecientes a ese rango etario.

Luego de las PASO, Kast le envió sus felicitaciones a Milei.

Felicitaciones a @JMilei por la tremenda sorpresa en Argentina.

Axel Callis cree que la gran distinción de los votantes de Kast es psicosocial. “Son personas de perfiles psicológicos más temerosas, más refractarias al cambio. Creen en cambios con mayor gradualidad”. Los votantes de Milei quieren prender fuego el BCRA directamente…

¿De dónde viene su popularidad?

En sociedades tan divididas como Argentina, Brasil y Chile, las soluciones radicales y en contra del status quo parecen atractivas. La corrupción, la inseguridad, los desequilibrios económicos son sólo algunos de los temas en agenda que preocupan a la sociedad, frente al hartazgo surgen estas “nuevas” posibilidades con reivindicaciones del pasado en cada uno de los países. ¿Lograrán tener éxito?