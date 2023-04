Corea del Sur acata el 'vasallaje nuclear'

image.png

La alianza estratégica entre USA y Corea del Sur se afianza más aún con el propósito de demostrar la voluntad de la potencia occidental de utilizar su disuasión nuclear para proteger a la península coreana de la capacidad nuclear del presidente comunista Kim Jong-un que desacata el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Desde 1975 Corea del Sur se unió al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que impulsa el desarme nuclear, la no proliferación de armas nucleares y el uso pacífico de la energía nuclear por todos los países firmantes que no integren los "Estados Nuclearmente Armados" (Rusia, Reino Unidos, Estados Unidos, Francia y China).

image.png Corea del Norte tiene un dron que provoca tsunamis radioactivos.

De esta manera las naciones de India, Pakistán, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte se encuentran por motus propio fuera del ‘club de los ricos nucleares’ porque argumentan que es injusto que algunos países puedan contar con la energía nuclear, lo que denota un interés de dominación militar y establecimiento de criterios monopólicos en el mercado nuclear.

Live Blog Post Mundo en peligro: Vladimir Putin retiró a Rusia de START Vladimir Putin anunció la suspensión de su participación en el tratado nuclear vigente entre Rusia y USA, conocido como Nuevo Tratado START: el martes 21/02, el Presidente ruso realizó su discurso anual ante la Asamblea Federal, evento que transcurrió en el Gostiny Dvor de Moscú. El START I (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas) fue un tratado bilateral entre USA y la exURSS sobre la reducción y limitación de armas ofensivas estratégicas, el acuerdo de control de armas más grande y complejo de la historia. Propuesto por Ronald Reagan, se firmó el 31/07/1991 y entró en vigor el 05/12/1994, y prohibió desplegar más de 6.000 ojivas nucleares y 1.600 misiles balísticos intercontinentales y bombarderos. Finalizó el 05/12/2009. Entonces, el 08/04/2010, los entonces presidentes Barack Obama (USA) y Dmitry Medvedev (Rusia) firmaron en Praga (República Checa) el Nuevo Tratado START, con vigencia desde el 26/01/2011 hasta febrero 2026 y amplió las reducciones de armas nucleares estratégicas estadounidenses y rusas. https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1627820696058445824 | El discurso de Vladimir Putin: Cartelería en Rusia dice "Moscú se está preparando para un día histórico, no habrá vuelta atrás, 21-2-23". pic.twitter.com/N0SgYtGy07 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 21, 2023 Ahora, Putin señaló que el acuerdo se redactó inicialmente en circunstancias completamente diferentes, cuando Rusia y USA no se percibían como adversarios. Según él, todo ha cambiado: USA ha dado un ultimátum a Rusia ;

; la OTAN ha presentado una solicitud para convertirse en parte del Tratado , exigiendo una inspección de las instalaciones estratégicas de Rusia, cuando las solicitudes de Moscú para inspeccionar las instalaciones nucleares occidentales han sido rechazadas sin argumentos concretos;

los nuevos acuerdos sobre disuasión nuclear deberán tener en cuenta el arsenal de Francia y Reino Unido. Putin señaló que USA insiste en lograr su hegemonía, mientras que sus socios de la OTAN admiten abiertamente que quieren infligir una derrota estratégica a Rusia. "Rusia no puede ignorar esto. No podemos permitirnos ignorar esto", dijo Putin. Antes de volver a discutir este acuerdo, debemos entender por nosotros mismos cuáles son las intenciones de países como Francia y el Reino Unido y cómo consideraremos también sus arsenales estratégicos, que es el potencial de ataque acumulativo de la OTAN.



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado hoy , durante su discurso ante el parlamento ruso, la suspensión de la participación rusa en el "Tratado de Reducción de Armas Estratégicas" (START) que limita las dimensiones del arsenal nuclear ruso. pic.twitter.com/fjv5ef9GYT — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) February 21, 2023 El líder ruso también señaló que USA ya está pensando en probar armas nucleares en la guerra en Ucrania.

