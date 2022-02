La corrupción, del Legislativo al Ministerio de Justicia

Las historias sobre corrupción en la política tuvieron un antes y un después con 'House of Cards' aunque algunos preferían 'Borgen', que acaba de estrenar su 4ta. temporada, 10 años después de la 3ra. Pero los anglosajones tienen otro estilo para estas cuestiones. A los latinoamericanos les interesa verlo en Netflix u otro steaming pero no es tan cercano. Curiosamente lo que se descubre es que los sucesos en Corea del Sur pueden ser más cercanos, y la prueba es 'Chief of Staff'.