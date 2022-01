Corrupción, política y periodismo: Japón es la Argentina

En mayo de 2015, acordó un alquiler por 10 años, siempre que comprara la propiedad en 10 años y Akie Abe fue designada directora honoraria de la escuela primaria 'Mizuho no Kuni'. En febrero de 2017, el diario Asahi Shimbun publicó que el Gobierno había vendido a Moritomo Gakuen, a 14% del precio cotizado, los 8.770 metros cuadrados, ubicados en Toyonaka, Prefectura de Osaka.

El Ministerio de Hacienda explicó que en el sitio se habían encontrado desechos industriales, motivo de la reducción en el precio del terreno a cambio de la limpieza de los residuos. Nunca se informó cómo se estimó el costo. Pero el gobierno, además, pagó a Gakuen por descontaminar la tierra. Cuando el tema llegó al Legislativo, el Ministerio de Finanzas explicó que todos los registros de la transacción habían sido destruidos, además del contrato en sí, en cumplimiento de las leyes gubernamentales que permitían que ciertos documentos fueran designados para retención por menos de un año, y era el caso de este contrato.

En el escándalo, Akie Abe renunció a su cargo de directora honoraria. Antes, Moritomo Gakuen eliminó un mensaje de Akie respaldando la escuela y elogiando su programa de educación moral nacionalista.

Los fiscales de Osaka sospecharon que el nacionalista Yasunori Kagoike y su esposa habían falsificado el presupuesto de costos al momento de solicitar subsidios estatales, y fueron arrestados por cargos de fraude. El abogado Lawrence Repeta afirmó que el escándalo influyó en las elecciones generales de 2017 convocadas por Abe.

La ciudad de Osaka demandó a Moritomo Gakuen, exigiendo la devolución de subsidios recibidos, y Moritomo Gakuen se declaró en convocatoria de acreedores.

Esta es la historia original a partir de la cual Yoshitatsu Yamada y Kazuhisa Kotera escribieron el guión de 'La Periodista'.

Isoko Mochizuki..webp Isoko Mochizuki, periodista del regional 'Tokyo Shimbun', con sede en Nagoya.

El fondo

Quienes vieron la película afirman que el producto de Netflix es mejor que le película premiada, en parte porque 6 capítulos permiten presentar mejor la crisis moral y política que se desencadena, y los desafíos de un periodista de investigación.

Es cierto que la historia de 6 episodios podría haberse contado en 4. A veces, cumplir con las exigencias que impone la comercialización de un producto puede atentar contra el resultado.

Es obvio que en Japón, donde se conoce la historia original, la repercusión es mayor pero esto no quita su alcance global. Al fin de cuentas, resultan temas planetarios

la pérdida de confianza en la política,

el choque permanente entre la política y los medios de comunicación, y

la manipulación de las redes sociales,

Luego, un problema para todo director: obsesionarse con el mensaje antes que con la historia provoca la erosión del mensaje. La clave de una trama es contarla no subrayarla.

Pero esta crítica no impide algunas escenas imperdibles tal como se articula la destrucción de una opositora:

portada de un semanario sensacionalista,

luego replicarlo en redes mediante un call-center del servicio de inteligencia doméstico,

solicitar complicidad en las redes a los militantes del partido en el gobierno.

Los periodistas 'francotiradores', tal como el personaje Anna Matsuda, del 'Touto News', no son frecuentes en Japón, donde es más probable que los medios sigan la línea del partido gobernante y no se arriesguen a perder el acceso a funcionarios importantes antes que realizar reportajes combativos. ¿Y en otros países qué sucede?

La Periodista | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

La gente

Jack Seale escribió en The Guardian, cuando tuvo que escribir la crítica de 'La Periodista':

El nuevo drama japonés de Netflix, 'The Journalist', trata sobre un gobierno corrupto que desvía dinero público. Inmediatamente me siento como en casa. El nuevo drama japonés de Netflix, 'The Journalist', trata sobre un gobierno corrupto que desvía dinero público. Inmediatamente me siento como en casa.

Sin embargo, más allá del poder de los políticos y de los periodistas, en la trama de la historia aparece la gente común, cuyas vidas son modificadas por la articulación de intereses de los que son víctimas.

Los hombres y mujeres que no llegan a decir en vida cuánto aprecian a quienes luego fallecen. O no piden las disculpas que corresponde cuando el agredido puede valorarlo. O no se esfuerzan en potenciar sus relaciones familiares sometidas al estrés del trabajo y las viscisitudes cotidianas.

Las dificultades para encontrar trabajo de los jóvenes universitarios, en especial cuando estalla la pandemia y las empresas ordenan suspender las incorporaciones porque tampoco saben si llegarán a fin de año.

Las frustraciones de los jóvenes del interior que llegan a la gran capital buscando un lugar que la sociedad no parece dispuesta a obsequiarles, viviendo una realidad que comienza a quebrar sus sueños aunque aceptar la seducción del oficialismo puede brindar un paraguas.

Los funcionarios públicos que deben elegir entre conservar su trabajo o satisfacer las exigencias de sus jefes políticos que no quieren dejar 'los dedos pegados'.

Un tema interesante que se aborda pero no se responde en profundidad: ¿cuáles son las noticias que ayudarían a los medios tradicionales a recuperar a los nuevos lectores? Hay una reivindicación de lo testimonial, pero es tangencial.

2 observaciones finales:

## Los dueños de medios y periodistas que escriben sobre temas 'calientes' tienen que considerar que el poder no ofrecerá 'alquilarlos' ni 'comprarlos' sino que puede extorsionarlos con sus vidas privadas si hay 'muertos en el placard'.

## Recuperar la familia puede ser más importante que mantener un empleo no decoroso. Y vender viandas de comida saludable puede resultar más reconfortante que andar tramando la destrucción del prójimo.