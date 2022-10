Cómo fue el atentado terrorista en el puente de Crimea

Sin embargo, hacia la tarde, la retórica cambió en la oficina de Vladimir Zelensky. El mismo Podolyak lanzó información no confirmada, según la cual la explosión en Crimea supuestamente fue el resultado de algún tipo de lucha entre grupos de poder en la Federación Rusa. Por lo tanto, Kiev está tratando de distanciarse del acto terrorista.

Nf2IvnmHe5T8kRvsB0akvw.webp

Que sí / Que no

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), sin hacer ninguna declaración oficial, tuiteó una foto de un camión cisterna en llamas y una calzada destruida que se derrumbó en el agua, junto con una cuarteta alterada del poeta ucraniano Taras Shevchenko:

Está amaneciendo.

El puente está bellamente en llamas.

Ruiseñor en Crimea

SBU cumple.

“Hoy es una gran ocasión para parafrasear un poco las palabras de nuestro poeta”, agregó la SBU al poema.

Al mismo tiempo, The New York Times publicó un comentario de un oficial militar ucraniano de alto rango (su nombre, informaron los periodistas, no pudo publicarse porque no estaba autorizado para hacer comentarios oficiales).

No confirmó, pero tampoco negó la participación de las fuerzas ucranianas en el socavamiento del puente, mientras que mostró su conocimiento del horario para el movimiento de trenes de carga a lo largo del puente de Crimea (sin embargo, la autenticidad de esta declaración no puede ser verificada):

Todo lo que puedo decir es que un tren cargado de combustible pasaba por el puente [en el momento de la explosión], que estaba destinado a abastecer a las fuerzas de ocupación en el sur de Ucrania. Todo lo que puedo decir es que un tren cargado de combustible pasaba por el puente [en el momento de la explosión], que estaba destinado a abastecer a las fuerzas de ocupación en el sur de Ucrania.

Recuperación

Pocas horas después de la explosión, el Comité de Investigación de la Federación Rusa anunció el inicio de un caso penal "en relación con el incidente en el puente de Crimea".

El departamento no aclaró el artículo hasta la noche. En nombre del jefe del Comité de Investigación, Alexander Bastrykin, los especialistas forenses de la Dirección General de Criminalística se dirigieron a la escena. Los investigadores del Comité de Investigación de Rusia están estableciendo las circunstancias y los involucrados en el crimen, dice el comunicado de prensa.

Por la tarde del mismo día, se restableció el tráfico en el puente de Crimea. Se lleva a cabo en modo inverso. Según el jefe de Crimea, Sergei Aksyonov, los automóviles y autobuses pueden pasar por el puente, los conductores de camiones pueden usar el servicio de ferry, que debería funcionar aproximadamente entre las 20:00 y las 20:30.

Como dijeron los agentes de policía a RIA Novosti, los coches pasan en columnas de 10 coches para poder realizar las inspecciones.

El tren de pasajeros No. 28 con el mensaje Simferopol-Moscú pasó a lo largo del puente Krymsky en dirección al territorio de Krasnodar, según RIA Novosti por comentario de la compañía de transporte GrandService Express.

El tren salió de la capital de Crimea hoy a las 17:10, hora de Moscú, según el horario. La siguiente parada a lo largo de la ruta después del puente es en la estación Taman-Passenger en Kuban a las 22:20.

¿Quién condujo el camión que explotó?

Oficialmente, no se menciona el nombre del conductor que conducía el automóvil que explotó.

Según los medios y los canales de Telegram, el camión era conducido por un residente de Kazan Mahir Yusubov, de 51 años (según otras fuentes, 52 años). Se alega que se dedicaba al transporte, tomaba pedidos de Internet. El coche estaba registrado a nombre de su sobrino.

Según el canal Kub Mash Telegram, el camión de Yusupov recorrió el territorio de Krasnodar durante todo septiembre.

"Hoy a las 5:00 de la mañana el auto estaba en el pueblo de Strelka. La distancia entre los dos últimos puntos de la ruta se pudo recorrer en media hora, pero el auto la superó en seis", dice la publicación.

También se señala que el conductor no se ha comunicado con sus familiares desde anteayer.

Se sabe que el camión no pasó el control especial utilizando complejos radiotécnicos.

Yusubov luego grabó un mensaje de video en el que dijo que "no tuvo nada que ver con lo que sucedió en el puente".

Según Yusubov, el camión le fue entregado a él, pero el primo de su padre, Mahir Yusubov, trabajó en él. Según Samir Yusubov, su tío "se dedica al transporte de carga y toma pedidos de carga en el sitio". El propio Samir está en el extranjero, informó Baza.

La misma publicación, sin citar una fuente, indicó que los familiares de Makhir Yusubov, de 51 años, supuestamente lo identificaron en un video con una inspección del automóvil en un puesto de control de la policía de tránsito cerca del puente Krymsky, y se realizó una búsqueda en su casa.

CONFLICTO UCRANIA - RUSIA | El PUENTE de CRIMEA, VOLADO por un camión KAMIKAZE | Diario AS

La respuesta de Rusia

Desde la mañana en los círculos políticos y de expertos en Rusia, comenzaron a hablar sobre la posibilidad y la necesidad de acciones de represalia contra el ataque terrorista en Crimea.

Según el politólogo Andrei Suzdaltsev, primero es necesario averiguar por qué sucedió esto y quién es el responsable.

Hay una provocación deliberada a la Federación Rusa para que responda con armas nucleares tácticas, de ahí la reacción moderada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

“Siempre tendremos tiempo para responder. Otra cosa es que tenemos que transmitir esto a nuestra población, que está esperando una respuesta, porque entonces volarán nuestras ciudades. Pero, en general, apoyo la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores en tal formato que debemos esperar la decisión de nuestro liderazgo”, dijo el experto en una entrevista con Ukraina.ru.

Según el experto militar del Instituto de Países de la CEI, Vladimir Yevseev, que compartió con Ukraina.ru, Rusia no podrá derrotar a Ucrania "con poco derramamiento de sangre".

El ataque terrorista en el puente de Crimea es el resultado del descuido y decisiones poco entusiastas. No puedes luchar a medias. Necesitas luchar por completo. ¿Por qué no atacamos en Kiev? ¿Por qué no destruimos la infraestructura ferroviaria, a través de la cual transfieren tropas? Eso no lo entiendo. El ataque terrorista en el puente de Crimea es el resultado del descuido y decisiones poco entusiastas. No puedes luchar a medias. Necesitas luchar por completo. ¿Por qué no atacamos en Kiev? ¿Por qué no destruimos la infraestructura ferroviaria, a través de la cual transfieren tropas? Eso no lo entiendo.

A la versión de que fue un atentado y no un accidente ni un autosabotaje, adhiere el experto militar David Gendelman, con quien habló el Servicio Ruso de la BBC :

"La versión de camión es lógica porque resuelve el problema de entregar una gran cantidad de explosivos. Durante mucho tiempo se ha discutido que Ucrania no tiene misiles u otros medios de ataque aéreo que puedan arrojar una cantidad tan grande de explosivos al puente de Crimea que el ataque tenga un efecto real, además de propaganda."

"Aparentemente, decidieron que, dado que tal cantidad de explosivos no pueden volar, sí pueden ejecutar otra acción. Queda la cuestión de cómo ocurrió la coordinación con el tren. Todavía falta para averiguarlo, aunque es demasiado pronto para decirlo. Pero en general, una clara operación coordinada: preparación, entrega, organización, pasar inspecciones, operación en el momento adecuado."

