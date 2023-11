Cayó "El Nini" del clan de Chapo por guerra de sucesión

image.png Integrantes de Los Chapitos

Tal periodista mexicana habló además con El Universal de que 'El Nini' habría sido entregado por sus colegas de Los Chapitos, ya que les resultaba un personaje incómodo que les podía disputar poder. De hecho, según pudo saber, a principios de noviembre se realizó una junta encabezada por el primogénito Iván Guzmán Salazar “El Chapito”, el cual habría dado la órden de asesinarlo o entregarlo:

Por todas estas masacres, el dinero que le daba el tráfico de fentanilo y la fama de asesino, que por desgracia genera fascinación en algunos grupos sociales de Culiacán, estaba su figura creciendo demasiado, estaba teniendo muchos adeptos dentro del mismo grupo de 'Los Chapitos' y pues a Iván no le gusta rivalizar con nadie y que nadie lo opaque

“Además de que ‘El Nini’ tenía varios amigos famosos, lo cual acrecentaba su triste fama pública… todos estos ingredientes lo habían hecho un personaje ya demasiado incómodo para ‘Los Chapitos’, además de que estaba fuera de control”, añadió.

A su vez, otro factor que pudo haber incidido en la “entrega” por parte de sus propias filas, es su crecimiento y fama dentro de la banda tras su casamiento con Gabriela Fernández Amezola, conocida como “Gabysela”, hija del poderoso narcotraficante Manuel Fernández Valencia, alías “La Puerca” que fue ex socio del Chapo.

Ahora bien, según ultima información, "El Nini" fue enviado en helicóptero al penal del Altiplano por cuestiones de seguridad. Un juez federal le dictó prisión preventiva de 60 días y Estados Unidos está a la espera de su extradición.

“López Obrador tiene una papa caliente en el sentido de que el Gobierno de Estados Unidos lo quiere extraditar, pero ‘Los Chapitos’ lo quieren muerto”, planteó la periodista mexicana Anabel Hernández García.

El presidente @lopezobrador_ agradeció a #JoeBiden por el reconocimiento que hizo tras la captura de Néstor Isidro Pérez, alias "El Nini", jefe de seguridad de "Los Chapitos". #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/DXknioxqFd — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 24, 2023

En ese sentido, el presidente mexicano Manuel López Obrador fue felicitado por la detención del jefe de seguridad de Los Chapitos de parte de su homólogo estadounidense Joe Biden.

"Quiero agradecer al presidente López Obrador, al ejército y a las fuerzas especiales mexicanas por capturar eficazmente a El Nini, y expresar nuestro agradecimiento por los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que llevaron a cabo esta exitosa operación para detenerlo", afirmó Biden en un comunicado.

A lo que el mandatario mexicano le agradeció a Biden este jueves por tal distinción de su gobierno:

Le agradecemos a mención el reconocimiento aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco nosotros representaos al pueblo y no hay impunidad

En todo el territorio de Estados Unidos están operando bandas mexicanas, aunque existen 8 cárteles narcos estadounidenses que los ayudan a traficar.

Mariah López, de 13 años, fue decapitada en el 2018 tras ver a su abuela sufrir el mismo destino a manos de sicarios. No fue en Rosario, sino en Arizona, Estados Unidos, que está atestado por el tráfico de metanfetaminas, cocaína y la droga ‘zombie’ fentanilo, a cargo de cárteles narcos mexicanos ya enquistados, pero también ‘mafias locales gringas’ que han diversificado el negocio del crimen organizado pactando con los capos latinos.

El suceso policial que trajo a la luz que prácticamente todo el territorio de USA está tomado por el narcotráfico —salvo Pensilvania y Ohio con mayor decomiso de sustancias— ocurrió cuando el 2 de julio del 2018 la joven abuela Oralia Mendoza, de 49, acudió a Norcroos, ciudad al noreste de Atlanta, a recoger un paquete con nueve onzas de metanfetaminas del cartel mexicano de Sinaloa (el que lideró El Chapo).

| Esta es la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos. El fentanilo está acabando con la población. pic.twitter.com/8tJX2eONS6 — ALERTAS MUNDIAL (@AlertasMundial) September 18, 2023

Al pasar los días de recoger el paquete, dos personas del narcomenudeo de Sinaloa se encontraron con Mendoza y con su nieta (con necesidades especiales), que luego acabaron asesinadas por ellos en medio de un ajuste de cuentas, siendo la menor de edad decapitada, hecho que conmovió al país que enfrenta noticias policiales semejantes hace una década: ello lo volvió aún más nacionalista. Los dos responsables del crimen han sido acusados formalmente ante la Justicia yankee y podrían enfrentarse a la pena de muerte.

La DEA hasta el momento identificó nueve organizaciones criminales de México que operan en Estados Unidos, que se suman a los cárteles y pandillas locales escindidas de la Cosa Nostra de Nueva York, de bandas de motociclistas fuera de la ley y de familias criminales como los 18th Streets.

Las “organizaciones transnacionales” han afianzado su tráfico de estupefacientes desde la frontera mexicana (aunque también habría laboratorios locales), sobre todo con el comercio de fentanilo que mata a 200 personas por día en USA -800.000 muertes al año-, apoyadas en la connivencia y relaciones con pandillas yankees, tal como contó U24.

Según el New York Times, un kilo de heroína que compran en Colombia por 6000 dólares puede venderse al por mayor en unos 80.000 según la DEA. Un kilo de fentanilo que compran en China/México puede venderse al por mayor en 80.000 dólares y cuando llega a las calles alcanza 1,6 millones de dólares.

El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Beltrán Leyva, el Cártel del Noreste, Guerreros Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, la Familia Michoacana y Los Rojos son las organizaciones identificadas por la DEA que operan en EEUU.

La técnicas de contrabando de estupefacientes como la cocaína y fentanilo la llevan a cabo a través del ingreso de las mismas por túneles transfronterizos que parten de México (por eso hace poco el candidato Ron DeSantis aseguró que si es presidente meterá una tropa de elite en territorio aledaño), embarcaciones marítimas clandestinas, drones o avionetas.

Cabe destacar que el grupo criminal narco con más presencia en los Estados Unidos, según la DEA, es el Cártel de Sinaloa ya que abarca 21 de los 50 estados, seguido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en 19 localidades de 11 estados, como así lo evidencia el siguiente mapa que exhibe que casi completamente en todos los condados llegó el narcotráfico.

Las pandillas y bandas de USA colaboran activamente con los cárteles mexicanos, tal como informó U24. En términos de un reciente informe de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional “hay miles de pandillas activas, involucradas en drogas, armas y tráfico humano, que son violentas”

Y agregó que “también se mantienen cinco grandes familias que descienden de la Cosa Nostra, que tienen control en Nueva York, el sur de Nueva Jersey y Filadelfia… Existen las pandillas de motociclistas, que operan en el mercado de las drogas, particularmente transportándolas por las fronteras”.

Según la DEA, en Estados Unidos hay ocho cárteles estadounidenses locales con alcance organizacional y son: Latin Kings, California Mexican Mafia, 18th Street, Bloods, Pagan’s OMG, Crips, MS-13 y Hells Angels.

