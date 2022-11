La sobrina de Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, quien se había comunicado a través de mensajes de texto con Villafuerte Pinto para dar con su tía, publicó la captura de pantalla de dicho diálogo en el que Villafuerte se hacía el desentendido. “Hola la verdad que no se nada de ella desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo. No podía darle la vida que quería y bueno, en pocas palabras se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar un boleto para México; ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien, yo ya no se mas nada del tema, te lo digo con tristeza (…) Seguro su chip dejó de funcionar o la batería”, decía el Villafuerte en dicho mensaje de texto.

image.png

Las contradicciones del principal sospechoso del femicidio de Blanca, lo pusieron públicamente en el banquillo de los acusados previo a su imputación formal. En relación a ello, con la divulgación de su nombre y vínculo con la desaparecida –antes del hallazgo del cuerpo- , Villafuerte Tito se defendió en la redes sociales con un inusual testimonio: “Yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pueda comer, en su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede andar colgando mis fotografías como si fuese un criminal, eso está mal, yo no me escondo de nadie, porque no hice nada malo”.

image.png

La actitud repulsiva de desligarse de un contacto con la desaparecida- y asesinada- fue vista con indignación por los familiares de la turista mexicana, que actualmente se encuentran en la Embajada de México en Lima. “Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda”, sentenció la sobrina de Blanca.

El asesinato y el desmembramiento del cuerpo no lo habría realizado solamente el imputado Villafuerte Tito, según el fiscal Marcos Collantes del primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huara, quien reveló que actuó con complicidad de su mejor amigo, Edson Amir Flores Obregón. En propias palabras del fiscal, el día después de que se reportara la desaparición de Blanca, el imputado Villafuerte y su amigo Flores, compraron ocho bolsas de basura, dos cajetillas de cigarros y galletitas en un comercio cercano a donde alquilaba el imputado, por un total de 33.80 soles. A su vez, Villafuerte se ausentó de concurrir a las clases de biología de la carrera de medicina en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, el día lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de noviembre, cuando los efectivos policiales reportaron el hallazgo del cuerpo descuartizado en la playa de Huacho.

