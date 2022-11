¡Pobre México! En las redes pasan todo tipo de cosas. Desde las más sorpresivas hasta las más enigmáticas, en este caso, una turista cuyo nombre no se dio a conocer, decidió escalar por sí misma la legendaria e histórica pirámide de Kukulkán. El acto lo cometió frente a docenas de espectadores. Aunque parecieron no importarle… Al menos no en un principio.