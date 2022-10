23.000 isleños del Reino Unido "incomunicados" por daño ¿intencional? en cableado submarino

image.png

Asimismo, una advertencia estatal oficial a los residentes de Shetland: no usar los teléfonos afín de mantener la poca señal para casos de urgencia y que no se saturen las líneas. "Los teléfonos, Internet y las computadoras no son utilizables, y los oficiales continuarán patrullando el área y les daremos una actualización sobre la situación tan pronto como tengamos más información", dijo la Policía del Norte.