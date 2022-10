Elon Musk y Twitter: Los chats del escándalo y el nepotismo

Creo que debe ser un protocolo de código abierto, financiado por una especie de fundación que no es propietaria del protocolo, solo lo avanza. Un poco como lo que Signal ha hecho. No puede tener un modelo publicitario Creo que debe ser un protocolo de código abierto, financiado por una especie de fundación que no es propietaria del protocolo, solo lo avanza. Un poco como lo que Signal ha hecho. No puede tener un modelo publicitario

En el medio, Jack Jack (como tiene Musk agendado a Dorsey) le comentó su agrado al conocer al actual CEO de Twitter, Parag Agrawal. Mientras que destacó que Parag es un ingeniero increíble, Musk admitió a Agwaral que no quería ser CEO de Twitter.

Francamente, odio hacer cosas de mgmt [management]. No creo que deba ser el jefe de nadie. Pero me encanta ayudar a resolver problemas técnicos/de diseño de productos Francamente, odio hacer cosas de mgmt [management]. No creo que deba ser el jefe de nadie. Pero me encanta ayudar a resolver problemas técnicos/de diseño de productos

Aunque las conversaciones entre Musk y Agrawal comenzaron con buen pie, y éste último quiso mostrar una figura más cercana al pedirle al dueño de Tesla que lo tratase como un ingeniero, la mala relación entre directivos parece iniciar cuando Agrawal le pide a Musk no tuitear contenido relacionado con Twitter y la compañía.

Eres libre de tuitear '¿Twitter se está muriendo?' o cualquier otra cosa sobre Twitter, pero es mi responsabilidad decirte que no me está ayudando a mejorar Twitter en el contexto actual [...] Me gustaría que la empresa llegara a un lugar donde seamos más resistentes y no nos distraigamos, pero no estamos allí ahora mismo Eres libre de tuitear '¿Twitter se está muriendo?' o cualquier otra cosa sobre Twitter, pero es mi responsabilidad decirte que no me está ayudando a mejorar Twitter en el contexto actual [...] Me gustaría que la empresa llegara a un lugar donde seamos más resistentes y no nos distraigamos, pero no estamos allí ahora mismo

Instantes después de mostrar su intención a Agrawal de adquirir Twitter, Musk comenzó a conversar con personas cercanas sobre el rumbo de la red social. Varios perfiles se encuentran en esta lista: Gayle King, periodista de la CBS, Joe Lonsdale, cofundador de Palantir Technologies, empresa que se especializa en análisis de big data, y Jason Calacanis, inversor ángel estadounidense.

elon musk jack dorsey.jpeg Elon Musk y Jack Dorsey se suman a Parag Agrawal en el triángulo mediático sobre el juicio por Twitter

Todos estaban interesados en servirse una cuchara de la compra, desde sus propios rubros: King quería la entrevista, pero Lonsdale le pedía que mantuviera contacto con el gobernador de Florida:

El gobernador DeSantis me acaba de llamar con ideas sobre cómo ayudarte y indignaciones en esa junta y diciendo que el público te está apoyando. Avísame si tú o alguien de tu lado quiere charlar con él El gobernador DeSantis me acaba de llamar con ideas sobre cómo ayudarte y indignaciones en esa junta y diciendo que el público te está apoyando. Avísame si tú o alguien de tu lado quiere charlar con él

Calacanis fue más explícito con sus comentarios, porque no le importaba la posición que Musk le diera, ya que sólo estaba movido por la emoción al parecer:

Miembro de la junta, asesor, lo que sea... tienes mi espada. ¡Ponme en el entrenador del juego! Ser CEO de Twitter es el trabajo de mis sueños Miembro de la junta, asesor, lo que sea... tienes mi espada. ¡Ponme en el entrenador del juego! Ser CEO de Twitter es el trabajo de mis sueños

Pero esta larga lista de personajes que Musk elegiría o no aleatoriamente para ser miembros del equipo Twitter, se coronaría con los comentarios de Steve Jurvetson, un capitalista de riesgo, quien pidió a Musk si su hijo podía trabajar en Twitter, como si el alarde del nepotismo no fuera suficiente.

La debacle en Twitter no es nueva: Otro número a la lista de escándalos

Como informó Urgente24, no es la primera vez que Twitter o Elon Musk se encuentran en el ojo de la tormenta mediática, por decisiones de negocios que se entremezclan con lo personal. Zatko, ex-jefe de seguridad de Twitter desde noviembre de 2020 hasta que fue despedido en enero, expuso que la red social del pájaro celeste posee numerosos riesgos de seguridad cibernética.

Sin contar con las decisiones del actual chairman Parag Agrawal que no fueron de las más acertadas: poniendo en riesgo a los usuarios tomando dinero de cuestionables fuentes chinas, cediendo a las políticas censistas de Putin en Rusia, se suman al reciente descubrimiento sobre la manipulación de tweets del gobierno hindú para atacar a minorías musulmanas, pero todo indica que los reveses sobre el juicio por Twitter van para largo.

