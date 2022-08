Polémica en la SEC: Los espías de Twitter eran del gobierno indio

La noticia llegó como un balde de agua fría porque Twitter se presenta a sí mismo como una red social segura para periodistas, políticos, activistas, defensores de los derechos; y sobre todo Twitter orgullosamente se abandera con la libertad. Ante las acusaciones de Zatko, sin embargo, la plataforma no se expresó ni siquiera cuando fue enfrentada por los medios estadounidenses.

La queja de Zatko ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC por sus siglas en inglés de Securities and Exchange Commission) afirma que en el tiempo que ejerció como Jefe de Ciberseguridad, le informaron que el gobierno indio forzó a Twitter a contratar a alguno/s de sus agentes. Y debido a las fallas estructurales de la plataforma, estos infiltrados habrían tenido acceso a una amplia cantidad de información extremadamente sensible de Twitter, según Zatko. Las imputaciones forman parte de un conflicto mucho más grande para las plataformas tecnológicas internacionales.

Como informó Zatko, el error operativo que llevó a que se contratara a un agente del gobierno indio se vio profundizada por una falla de seguridad. En la presentación ante la SEC, dijo que "la mitad de los 10.000 empleados de Twitter y más" tenían acceso a datos confidenciales de los usuarios.

twitterrrr.webp Twitter caos

El juicio con Elon Musk

El dueño de Tesla estuvo varios meses del año negociando con Twitter para ver si concretaba la compra total de la plataforma. Finalmente el intercambio se cayó; según Musk porque Twitter tenía más bots de los que informaban; y según Twitter porque Musk vio su fortuna disminuida y necesitaba una excusa para recular en la compra. Sin embargo, con el diario del lunes y sabiendo lo que informó el soplón de Twitter, se puede sospechar que Elon Musk tenía una buena fuente de información.

El juicio, que se llevará a cabo a partir del 17 de octubre, tendrá como participante citado a declarar a Peiter Zatko. Fue llamado por los abogados de ambos lados del conflicto, si bien las declaraciones fueron beneficiarias para el caso de Musk. Los representantes legales de Zatko comunicaron que las intenciones de compartir la información sobre las cuentas bots en Twitter no fue ni para perjudicar a la red social, ni para beneficiar a Musk; sino que lo hizo para “proteger al público americano y a los inversores de Twitter”.

Si te perdiste la polémica...

Zatko compartió que cuando Twitter estaba negociando con Musk, la plataforma le mintió sobre la cantidad de bots -cuentas que no son manejadas por una persona, sino que se configuran de manera automática- en la red social. Si bien la queja de Zatko es nueva para el público, el denunciante la presentó en julio.

Según el ex-jefe de ciberseguridad, en el tiempo que estuvo empleado (noviembre de 2020 a enero de 2022), Twitter no incentivaba a sus puestos ejecutivos a medir de manera precisa y real cuántas cuentas bots había en la plataforma; aplicando el concepto “ojos que no ven corazón que no siente” ya que si no se saben cuantos bots hay, no se podían informar correctamente.

