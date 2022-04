johnny depp amber heard juicio.jpg Johnny Depp vs. Amber Heard en un juicio donde se confirman rumores.

En otro intercambio, Heard le envió un mensaje de texto a Carino: “Odio que una vez más un hombre me deje caer sola en los picos”. Carino respondió: “Si no te gusta que tu vida personal salga en la prensa, no salgas con hombres famosos. Podrías detener eso si dejas de salir con personas súper famosas”.

El turno de Carino fue luego de que tres policías de Los Ángeles, que respondieron a una llamada al 911 el 21 de mayo de 2016, dijeran al tribunal que no vieron ninguna evidencia de daño físico en Amber Heard quien, seis días después, solicitó una orden de restricción contra Depp citando violencia doméstica contra ella. ella esa noche.

A esto hay que sumarle la denuncia de Depp por infidelidad de Heard con el actor James Franco y que en 2020 salió a la luz la sospecha de que Heard hizo un trío sexual con Musk y la modelo británica Cara Delevingne en el penthouse de Depp.

Insólito testigo en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

En un momento, el tribunal y las partes se vieron sorprendidos por una declaración a través de un video de una persona que estaba fumando y manejando mientras se grababa.

La periodista Emily Yahr reconstruyó la escena para The Washington Post de una manera muy graciosa:

Ha habido muchas escenas ligeramente surrealistas en el juzgado del condado de Fairfax durante las últimas semanas por el juicio por difamación de Johnny Depp-Amber Heard , pero el miércoles, incluso el juez quedó desconcertado durante una declaración en video grabada, en la que uno de los miembros los testigos de Depp habló desde su automóvil y comenzó a conducir mientras daba su testimonio. En un momento, parecía estar fumando un vaporizador.

“Esa fue la primera vez”, dijo el juez Penney Azcarate. “He visto muchas cosas, pero nunca antes había visto eso”. “Diré, Su Señoría, que es la declaración más extraña”, dijo la abogada de Heard, Elaine Bredehoft.

El testigo, Alejandro Romero, trabajaba en la recepción del edificio Eastern Columbia en Los Ángeles cuando Depp y Heard vivían juntos en un ático durante su matrimonio. Romero se sintió abiertamente frustrado con el contrainterrogatorio de Bredehoft:

Estoy tan estresado por esto, simplemente no quiero lidiar con esto nunca más. Estoy harto. No quiero lidiar con este caso judicial. Todo el mundo tiene problemas Estoy tan estresado por esto, simplemente no quiero lidiar con esto nunca más. Estoy harto. No quiero lidiar con este caso judicial. Todo el mundo tiene problemas

johnny depp amber heard.jpg Alejandro Romero, un testigo que se hartó. Foto: AFP.

“Johnny Depp perdió el papel Piratas del Caribe por culpa de Amber Heard”

Frente a lo que se sospechaba y que Depp denunciaba en público, finalmente se declaró en el juicio: fue la falsa denuncia por violencia de género la que dejó a Depp sin el papel de Jack Sparrow.

La comunicadora del Post, Emily Yahr, agregó que Carino, el agente que trabajaba para CAA representando a la pareja en Hollywood, declaró:

Tanto en su testimonio como en su contrainterrogatorio, Carino dijo que, en su opinión, las acusaciones de abuso doméstico de Heard fueron las que le costaron a Depp su papel como el Capitán Jack Sparrow en la franquicia de Disney "Piratas del Caribe".

El agente dijo que basó esa opinión en conversaciones con ejecutivos de CAA y el productor de "Pirates" Jerry Bruckheimer, quien no mencionó las acusaciones específicas de Heard, pero, según Carino, dijo que el estudio tenía dificultades para contratar a Depp.

El abogado de Depp señaló que el artículo de opinión de Heard en el Post se publicó el 18 de diciembre de 2018 y, dos días después, aparecieron titulares que decían que el ejecutivo de Disney, Sean Bailey, confirmó que Depp no avanzaría como Jack Sparrow. (esa noticia apareció en un artículo de Hollywood Reporter el 20 de diciembre de 2018).

Cuando el abogado de Heard preguntó si había habido otros problemas con Depp en el set, como el consumo de alcohol o drogas o llegar tarde, Carino dijo que solo se enteró de la tardanza de Depp.

"Soy consciente de que llega tarde, pero ha llegado tarde en todo durante toda su vida", dijo, y agregó que los equipos en los sets de filmación de Depp han aprendido a "lidiar con eso".

