Este alimento debilita tus huesos sin que te des cuenta

"La osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos, en tal medida que una caída o incluso una leve tensión, como agacharse o toser, pueden causar una fractura".

Ahora bien, ¿Por qué el exceso de sal es dañino para los huesos?

El sitio especializado Healthline explica otra razón:

El consumo excesivo de sal puede hacer que tu cuerpo pierda calcio. El consumo excesivo de sal puede hacer que tu cuerpo pierda calcio.

Y continúa:

"Lo cual es dañino para los huesos. Evita los alimentos que contengan más del 20 por ciento del valor diario recomendado de sodio".

Dieta: ¿Cuánta sal por día?

Según recientes evaluaciones, el consumo de sal, suele ser de más de 5/g al día, cantidad máxima recomendada por la OMS.

En ese sentido la OPS reitera:

"Intente comer menos de 5 gramos de sal o 2,000 miligramos de sodio al día, en las Américas, las personas consumen hasta el triple de esta cantidad y todos los grupos de edad, incluso los niños, están afectados".

¿Qué comer para los huesos?

He aquí algunas opciones saludables de alimento para los huesos que puede incluir en su dieta, según la Office of Disease Prevention and Health Promotion (ODPHP):

Leche descremada o semidescremada

Yogur descremado o semidescremado

Queso con bajo contenido de grasa

Leche enriquecida con calcio, vitamina A y vitamina D

Frijoles de soya

Col rizada

Hojas de nabo

Col china

Hojas de berza

Brócoli

Cereales

Tofu

Jugo de naranja al 100%

Leche de soya

Leche de almendras

Leche de arroz

