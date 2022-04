Por eso, Kohl junto a Brian Trevelline, de la Universidad de Cornell (USA), dieron a 30 ratones que carecían de microbios intestinales un cóctel de microorganismos de tres especies de roedores salvajes con dietas muy diferentes.

Así fue que descubrieron que los ejemplares de cada grupo eligieron alimentos diferentes y que su microbiota influyó en sus preferencias.

Los investigadores publicaron su trabajo en Proceedings of the National Academy of Sciences.

image.png La microbiota del intestino es un ecosistema dinámico constituido por billones de bacterias, hongos y otros microbios que viven dentro del sistema digestivo y cuya configuración es única en cada ser humano.

Microbiota y cerebro

Si bien la idea de que la microbiota afecta el comportamiento puede sonar descabellada, no sorprende a los científicos.

El intestino y el cerebro están en constante comunicación.

Las sustancias intermediarias son las que indican que se ha comido suficiente o que se necesitan ciertos tipos de nutrientes. Los microbios en el intestino pueden producir algunas de esas moléculas.

En el estudio, Trevelline y Kohl vieron que los ratones con diferentes microbiotas tenían diferentes niveles de triptófano en la sangre, incluso antes de que se les diera la opción de elegir diferentes dietas. Aquellos con más cantidad en sangre también tenían más bacterias que pueden producirlo en sus intestinos.

"El triptófano es un aminoácido esencial que es común en el pavo, pero también lo producen los microbios intestinales. Cuando llega al cerebro, se transforma en serotonina, que es una señal importante para sentirse satisfecho después de una comida", explicó Trevelline.

Esta pista resultó interesante para los científicos, aunque es solo un punto de una complicada red de comunicación química, según dijo Trevelline.

Probablemente hay docenas de señales que influyen en el comportamiento de alimentación en el día a día Probablemente hay docenas de señales que influyen en el comportamiento de alimentación en el día a día

Todavía queda mucho por hacer antes de confirmar el hallazgo, ya que además de haber sido probado en ratones, no se midieron otros factores ambientales relevantes en personas.

"Estoy constantemente asombrado por todos los roles que estamos encontrando que juegan los microbios en la biología humana y animal", expresó Kohl.

image.png

