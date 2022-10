Liz Truss renunció y al Reino Unido habría que cambiarle el nombre: Le echó la culpa a Putin (¿?)

Fui elegido por el Partido Conservador con el mandato de cambiar esto. Cumplimos con las facturas de energía y con el recorte del seguro nacional.

Y establecimos una visión para una economía de alto crecimiento y bajos impuestos, que aprovecharía las libertades del Brexit. Reconozco, sin embargo, dada la situación, que no puedo cumplir el mandato por el cual fui elegido por el Partido Conservador.

Por tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como líder del Partido Conservador. Esta mañana me reuní con el presidente del Comité de 1922, Sir Graham Brady. Por tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como líder del Partido Conservador. Esta mañana me reuní con el presidente del Comité de 1922, Sir Graham Brady.

Hemos acordado que habrá una elección de liderazgo que se completará la próxima semana. Esto garantizará que permanezcamos en el camino para cumplir con nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país.

Permaneceré como Primer Ministro hasta que se elija un sucesor. Gracias".

Inflación del Reino Unido

La tasa de inflación de Gran Bretaña subió a un máximo de 40 años del 10,1% en septiembre luego de que los altos costos de los alimentos compensaron con creces las caídas de los precios en las gasolineras.

El salto en la inflación medida por el índice de precios al consumidor superó las expectativas de los economistas, aumentando desde el 9,9 por ciento en agosto. Fue impulsado por los mayores aumentos de precios de los alimentos en décadas.

Con más de cinco veces el objetivo del 2 por ciento del Banco de Inglaterra, la tasa de dos dígitos también aumentará la presión sobre el banco central para un gran aumento de la tasa de interés el 3 de noviembre.

Crisis energética: Arde Reino Unido y Europa mira con atención

La crisis energética por la guerra impulsada por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania para venderle gas al viejo continente y desactivar los gasoductos de Moscú está peligrando la estabilidad social, política y económica de Europa. Las calles de Francia en los últimos días por el desabastecimiento de combustibles son solo una expresión de lo que viene para el invierno.

Por caso, el Banco Central Europeo (BCE) y España se preparan para un posible enfrentamiento por el impuesto a las ganancias inesperadas bancarias o el bloque discute qué hacer con el precio tope al gas y cómo subsidiar el resto para que las familias no exploten al recibir la factura debajo de la puerta.

Volviendo al Reino Unido, eerá enormemente difícil para los parlamentarios conservadores unirse en torno a un nuevo líder para reemplazar a Liz Truss, escribió Peter Walker, de The Guardian.

"Una elección más moderada hará que el ala derecha del partido explote, y otro líder de derecha correría el riesgo de renovar el caos del mercado", cargó las tintas el editor.

La situación es muy tensa entre una inflación que no cesa y una recesión que dan por hecho debido a la falta de energía en las plantas. Además, endeudarse para amortiguar el impacto ya no es barato por la suba de tasas de la FED y del BCE.

Más contenidos en Urgente24

Develado: El avión árabe y la estación satelital en Rincón del Diablo

Alerta máxima: A este paso, Qatar 2022 será catastrófico

Jonatan Viale, en problemas: Macri se bajó y LN+ se desarma

El kirchnerismo vende el "blindaje" de la PBA y hubo amenaza de bomba

Dólar turista: AFIP en alerta planea cobrarlo retroactivo