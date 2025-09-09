Susana Giménez, sin filtro sobre la derrota electoral de LLA: "No me sorprendió"

Embed SUSANA GIMÉNEZ EN VIVO EN DDM



"Yo de política no hablo. El pueblo votó y ellos sabrán"

"No me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/qeqZbNivPz — América TV (@AmericaTV) September 8, 2025

Así es el regreso de la diva a la pantalla

Pero dejando a un lado la política, el regreso de Susana también la muestra rodeada de la parafernalia que la acompaña desde siempre. En los estudios de Barracas donde se filmó parte de El Eternauta, la diva grabó una publicidad con equipos técnicos que hasta hace poco estaban reservados a producciones internacionales. Vestida con abrigo de piel oscuro, botas negras y accesorios dorados, se la vio en el set que recrea una Buenos Aires distópica, con 25 entornos digitales que simulan nieve tóxica y cielos tormentosos.

Ese contraste es el sello de Susana: puede estar en medio de un rodaje con tecnología de punta y, al mismo tiempo, ser consultada sobre el humor social después de una elección. "Que no soy peronista ya lo sabe hasta el de enfrente", recordó en la misma charla con DDM.

image La diva vuelve con LOL rodeada de tecnología de punta y un set apocalíptico en Barracas, en el mismo estudio donde se grabó parte de la serie El Eternauta.

Lo cierto es que su regreso a la pantalla con LOL pinta a ser puro entretenimiento, pero la realidad local se coló en su discurso. Y en un país donde hasta los más famosos dicen no querer opinar pero dejan frases que parecen diseñadas para titular, Susana volvió a demostrar que sigue siendo un espejo donde se refleja la Argentina, con todas sus contradicciones.

