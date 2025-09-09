Susana Giménez volvió a escena en medio de un clima caliente: las elecciones bonaerenses que dejaron a La Libertad Avanza golpeada y a Fuerza Patria celebrando una diferencia clara. La diva habló de su regreso a la tele, pero sus comentarios inevitablemente quedaron cruzados por la política y el resultado en las urnas.
NO OPINA... PERO OPINÓ
Susana Giménez, sin filtro sobre la derrota electoral de LLA: "No me sorprendió"
Susana Giménez habló en su regreso a la TV y dejó un comentario sobre la derrota libertaria. Las elecciones bonaerenses la pusieron en foco otra vez.
Cuando Susana Giménez habla de política, aunque diga que no
Susana salió de su casa en Barrio Parque rumbo a la presentación de su programa de streaming LOL y, como siempre, los micrófonos la rodearon. Ante las cámaras de DDM (América), primero tiró la suya: "Yo de política no hablo. El pueblo votó, el pueblo sabrá". Pero en el mismo intercambio, amplió: "No me sorprendió el resultado porque Milei ya había dicho que estaban muy parejos". Después agregó: "La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió".
Y es que ese intento de querer correrse de la discusión pero al mismo tiempo soltar frases con peso propio es parte de lo que la vuelve un personaje inevitable. Susana lleva décadas siendo observada como termómetro social: cuando habla de economía, de seguridad o, en este caso, de elecciones, sus palabras se transforman en títulos, incluso cuando insiste en que no opina.
Lo que no se puede ignorar es que en estas legislativas bonaerenses el oficialismo logró un triunfo holgado que dejó golpeada a la fuerza de Milei. Y ahí Susana, sin proponérselo, terminó marcando algo que en el mapa político suena obvio pero que no todos se animan a decir: hay territorios como La Matanza que siguen siendo un bastión del peronismo, y mover esa aguja no es tarea sencilla.
Así es el regreso de la diva a la pantalla
Pero dejando a un lado la política, el regreso de Susana también la muestra rodeada de la parafernalia que la acompaña desde siempre. En los estudios de Barracas donde se filmó parte de El Eternauta, la diva grabó una publicidad con equipos técnicos que hasta hace poco estaban reservados a producciones internacionales. Vestida con abrigo de piel oscuro, botas negras y accesorios dorados, se la vio en el set que recrea una Buenos Aires distópica, con 25 entornos digitales que simulan nieve tóxica y cielos tormentosos.
Ese contraste es el sello de Susana: puede estar en medio de un rodaje con tecnología de punta y, al mismo tiempo, ser consultada sobre el humor social después de una elección. "Que no soy peronista ya lo sabe hasta el de enfrente", recordó en la misma charla con DDM.
Lo cierto es que su regreso a la pantalla con LOL pinta a ser puro entretenimiento, pero la realidad local se coló en su discurso. Y en un país donde hasta los más famosos dicen no querer opinar pero dejan frases que parecen diseñadas para titular, Susana volvió a demostrar que sigue siendo un espejo donde se refleja la Argentina, con todas sus contradicciones.
