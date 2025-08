Por el mundo arrancó fuerte con Marley y Susana Giménez pero dejó una deuda al aire

El debut logró 14.8 puntos de rating (según Kantar Ibope Media), marcando un regreso sólido. El programa arrancó con 8 puntos, fue subiendo de forma sostenida y lideró la noche. Y no fue casualidad: detrás hubo estrategia, timing y una dupla que el público sigue eligiendo.

El recorte que generó ruido y dejó preguntas

Una de las promesas fuertes del programa era una entrevista a Mauro Icardi, que viene siendo protagonista de una de las separaciones más habladas del año. Sin embargo, solo se mostró un adelanto breve, donde se lo ve relajado, haciendo chistes con Marley sobre la relación entre sus hijas y Mirko. Nada más. El resto, quedó para el próximo programa.

En redes sociales hubo quejas y reproches por este recorte. Muchos sintieron que el programa jugó demasiado con la expectativa, y que el avance no justificaba tanto anuncio. Telefe, que había puesto como antesala la película Elijo creer, logró mantener el rating, pero la jugada generó ruido.

image La entrevista a Mauro Icardi fue promocionada pero apenas mostrada, generando críticas. Susana se bajó del segmento y aclaró que no quería involucrarse, mientras Telefe juega con el suspenso para sostener el interés.

Embed Los que se comieron todo el programa esperando por Icardi #PorElMundo pic.twitter.com/AlCRnOB0RQ — Lefro (@Lefrotv) August 4, 2025

Embed Cuando hay plata y una buena producción se nota || Cuando no,también se nota#PorElMundo pic.twitter.com/d1HBz6W8Xu — DebatimosTV (@DebatimosTV) August 4, 2025

Embed Jsjsjsjsjs dios Susana te amo #PorElMundo pic.twitter.com/R0LclTQLmq — Felipe R Lahiteau (@felipelahiteau) August 4, 2025

Además, Susana no participó de la nota con Icardi, lo cual despertó rumores. Al regresar al país, la prensa la abordó y fue directa: "Ellos sí, yo no. No correspondía que yo vaya", dijo en diálogo con América TV. Y sobre un supuesto conflicto contractual con la China Suárez, negó todo: "No chicos, vengo con otra mentalidad, te juro que no".

En ese punto, hay algo claro: Susana elige correrse de ciertos temas y Marley se encarga de sostenerlos al aire. La nota con Icardi está grabada y, según trascendió, responde a casi todo. Pero evitó hablar de Wanda. ¿Censura o precaución? Por ahora, incógnita. El adelanto fue una estrategia de anzuelo, clásica en televisión, pero no todos la compraron.

En los próximos capítulos, Por el mundo promete seguir con figuras como Vero Lozano, Momi Giardina, los Caniggia, Flor de la V y Karina Jelinek, con destinos como China, Vietnam, India, Corea y Japón. El programa sabe que tiene que reinventarse sin perder lo que lo hace funcionar: la mezcla justa de viajes, anécdotas y personajes que generan agenda.

Y en eso, la presencia de Susana fue un punto de partida fuerte, pero también un aviso: no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se promete llega de entrada. El público quiere historias, pero también respuestas. Y eso, más allá del rating, es lo que va a definir si esta temporada realmente pisa fuerte.

---------------------------------------------------------------------

