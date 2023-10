Puntualmente, Longobardi se refirió a la emisión del año 2018 en la que fallecida conductora y modelo Natacha Jaitt denunció una red de pedofilia y acusó, entre otras personalidades, al periodista Carlos Pagni. En el pasado, el ex Radio Mitre ya había expresado su disgusto ante lo ocurrido, más allá de que Legrand pidió disculpas.

image.png Novaresio aceptó la invitación y formará parte de la próxima edición del ciclo.

''Si la Argentina es un país que la moralidad le importa un pomo, allá la Argentina, yo no tengo nada que ver (...) Hay cosas que pasan en la televisión que luego la gente va y las convalida, y a mí eso no me gusta. Me quedo en mi casa, tengo cosas más divertidas que hacer'', agregó Longobardi.

Fue una operación espantosa, sucia, de los servicios de inteligencia. Es así, ¿por qué vamos a venir acá a la radio a mentir? Yo por eso no voy, porque no me quiero someter a la fiscalización de la señora Legrand, que a veces me pregunta cuatro o cinco pavadas, como hace siempre cada vez que he ido. No voy porque no me gusta. Ahora si la gente va igual que vaya, es un problema de la gente

En este punto, Peñoñori volvió a intervenir, con la intención de mencionar a los invitados del programa que se grabó hoy. ''Van a ir Ángel de Brito, Luis Novaresio, Santi Maratea, Carmen Barbieri...'', llegó a decir la periodista, pero fue interrumpida por el conductor.

''O sea, ¿Luis Novaresio va al programa donde se hizo una operación sucia contra un compañero de él del mismo canal? Ah, mirá qué bien, eh. Después hablan de ética'', sentenció Longobardi, durísimo contra su par de LN+.

