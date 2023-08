Marcelo Longobardi: "Cynthia Hudson me quiso extorsionar"

image.png Hudson ocupa el cargo de vicepresidente senior en CNN en Español y gerente general y Estrategia Hispana para CNN.

"A veces uno piensa que las relaciones humanas están por encima de los negocios y después te das cuenta que no", intervino el panelista Lucas Morando, pero Longobardi retrucó:

No, las relaciones humanas no. Las relaciones profesionales. Las cadenas en Estados Unidos tienen una reglas, que se vos violás una regla te aparece un conjunto de censores, abogados y especialistas que te vuelve loco, porque vos violás una regla estúpida. Ahora, detrás de las cortinas es una cosa escandalosa No, las relaciones humanas no. Las relaciones profesionales. Las cadenas en Estados Unidos tienen una reglas, que se vos violás una regla te aparece un conjunto de censores, abogados y especialistas que te vuelve loco, porque vos violás una regla estúpida. Ahora, detrás de las cortinas es una cosa escandalosa

"¿Por qué viene a cuento eso? Porque ayer acepté una entrevista que le había prometido hacía mucho tiempo a Maite para hablar sobre mi carrera. ¿Y qué, voy a decir pelotudeces a esta altura de mi vida? (...) Si yo acepto un reportaje, con el amor y el cario que tengo por Maite, yo se lo prometí y lo tenia que cumplir", explicó el cabeza de la primera mañana de Rivadavia.

Tras indicar que la entrevista en cuestión aún no fue publicada, Longobardi se atrevió a adelantar un poco su contenido: "Es un poco fuerte, pero qué sé yo. La escena, la tristeza que a mí me dio ver el derrumbe de CNN en manos de fondos de inversión y de ejecutivos inescrupulosos, gánsteres y extorsionados".

