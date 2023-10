Marcelo Longobardi, Macri y "alcahuetes rentados" (¿Feinmann?)

Longobardi comparó el fracaso de Macri en no aprovechar y consolidar el triunfo de 2017 con lo que le sucedió a Raúl Alfonsín luego de victoria electoral de 1985, que condujo a la enorme derrota electoral de 1987 y 1989.

"La catástrofe del peronismo en 2017 le concedió a Macri un poder que... le duró 3 meses".

3 factores

Longobardi recuperó el análisis de Catterberg, quien fundamentó la coyuntura en 3 pilares:

Javier Milei se estancó "porque se volvió loco. ¿Cómo habla de acabar con la Casta e incorpora a Luis Barrionuevo? Sergio Massa logra un avance incomprensible según la economía que padecemos pero se explica en que Milei "comenzó a dar miedo con sus planteos lunáticos", y Ocurrió una caída sistémica de JxC, "una fractura brutal de una coalicion que tuvo un papel relevante".

Ahora bien, es una elección abierta. Aún cuando Massa pueda estar liderando, consecuencia de la inercia propia del domingo 22/10, es escasa la ventaja.

En este contexto, en forma brutal, "los argentinos son convocados a abandonar la neutralidad" (Patricia Bullrich y, según Urgente24, todo lo que se ve y escucha en LN+ y otras usinas mediáticas de Mauricio Macri).

En ese punto Longobardi rescató un comentario fuera de micrófono de Guillermo Kohan y le pidió que lo explicara al aire: los votos blancos, anulados y ausentes benefician al ganador pero cuando el elector toma su decisión no sabe quién es el ganador. O sea que puede beneficiar tanto a Javier Milei como a Sergio Massa. No es cierto que 'a priori' beneficie exclusivamente a Massa.

Benegas Lynch (h)

Entonces Longobardi ingresó a un tema que fue bálsamo para la atención de Urgente24 porque en aquellos tiempos en que existía la sociedad Javier Milei & Diego Giacomini, uno de los puntos de conflicto con los dichos de ambos era la insistencia en rescatar a Alberto Benegas Lynch (h), a quien en la Redacción se le desconocían las virtudes que le atribuía en especial Milei.

En cierto ocasión una periodista de Urgente24 le preguntó a Milei cómo introducirse en la economía, él le escribió en el chat los libros de Benegas Lynch (h) que debía leer. Aquella noche reciente cuando en el Movistar Arena repleto, Benegas Lynch (h) derrapó con la ruptura de relaciones con el Vaticano, confirmó todos los malos augurios de Urgente24.

Martín Pitton tiene una anécdota muy interesante con Benegas Lynch (h): la tercerización del Gobirno argentino.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmartinpitton%2Fstatus%2F1717310338218045695&partner=&hide_thread=false Siga haciendo campaña para Massa. Primero suspendemos relaciones con el Vaticano y ahora si no le gusta lo que vota lo manda al infierno. Me acuerdo cuando lo tuve de profesor en el Eseade y decía que la Argentina debía tercerizar el gobierno. Jaja — Martin Pitton (@martinpitton) October 25, 2023

El hijo de Benegas Lynch (h) es Alberto Tiburcio Benegas Lynch, apodado 'Bertie', flamante diputado nacional electo por La Libertad Avanza.

El gran teórico del liberalismo argentino, Benegas Lynch (h) posteó una frase que atribuyó a Dante Alighieri pero

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FABENEGASLYNCH_h%2Fstatus%2F1717250180607508843%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Dada la situación argentina, tal vez resulte oportuno recordar que en el siglo xiv Dante escribió en LA DIVINA COMEDIA: "Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral se mantienen neutrales". — A. Benegas Lynch (h) (@ABENEGASLYNCH_h) October 25, 2023

Un desastre: en 1964. Robert Kennedy, refiriéndose a su hermano, el presidente JFK asesinado 1 año antes, enunció una paráfrasis:"La cita favorita del presidente Kennedy era en realidad de Dante: 'Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral preservan su neutralidad'".

Tal como lo explicó Juan Pablo Csipka en Página/12, la frase no está en La Divina Comedia, sino que resume una situación del Canto III, del Infierno.

"(...) La confusión la acrecentó Dan Brown, autor de El Código Da Vinci, quien utiliza en su novela Inferno aquella frase de Bob. "Resultaría más plausible que Benegas Lynch haya leído Inferno y no La Divina Comedia. (...)"

Otro periodista de LN+, Jonatan Viale, posteó lo de Benegas Lynch (h) considerándolo cierto:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJonatanViale%2Fstatus%2F1717396890356974052&partner=&hide_thread=false Dante Alighieri en La Divina Comedia: “Los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral”. Nada, eso. — Jonatan Viale (@JonatanViale) October 26, 2023

Longobardi los llamó "loros repetidores que hasta se equivocan en los libros que citan".

Mauricio Macri

Entonces, Logobardi dijo que él había llamado el jueves 26/10 por teléfono a Macri para pedirle una entrevista. Según él, Macri le preguntó, "hasta de mala manera", para qué quería una entrevista y mencionó críticas recibidas porque circuló una fotografía del ex Presidente en el gimnasio mirando la Champions League mientras Juntos por el Cambio se hundía. No faltó quien recordara al César Nerón mientras ardía Roma.

Según Longobardi, "papel triste para cualquier ex Presidente y para lo que representa Macri", y luego dijo que él sí concedía entrevistas a "alcahuetes y no se si no son alcahuetes rentados".

Macri acababa de hablar con Eduardo Feinmann, concediéndole la entrevista que le había negado a Longobardi.

"A mi me molesta mucho eso porque los tipos que somos independientes no podemos hablar con nadie. No puedo hablar con (Sergio) Massa porque habla con sus asalariados y lo mismo ocurre con Macri", se quejó Longobardi.

También dijo que terminó en una discusion con el ex presidente Macri respecto de la dificultad que parece tener para confrontar con la realidad y sólo poder hablar con quienes le dicen "todo que sí".

Además, le recordó que provocó fracturas múltiples:

dinamitó JxC,

dinamitó parte del PRO, y

dinamitó parte de La Libertad Avanza.

Dijo que lo hizo "rodeado de 4 o 5 fanaáicos, igual que Milei", y que le preocupaba el riesgo de gobernabilidad hacia el futuro porque "Massa ofrece un riesgo para ele orden democrático" (repitió el concepto de Viale en LN+) ya que es un nuevo Néstor Kirchner" buscando un partido único ante el colapso sufrido por JxC.

"Y del otro lado un lunático, Milei, que repite frases hechas, escucha voces y sus seguidores ni siquiera leen al Dante y repiten mal".

Según Longobardi, Macri tiene que hacerse cargo de Milei porque es el responsable del colapso de JxC.

Enojado dijo:

¿Y ahora nos dicen inmorales si no elegimos entre un riesgo antidemocrático y un fanatico despistado? ¿Quién lo dice, el que nos metió en este lío, quien hizo explotar a JxC y resulta que ahora nos acusa a los argentinos de inmorales como consecuencia del desastre que ha realizado por 2da. vez? ¿Y ahora nos dicen inmorales si no elegimos entre un riesgo antidemocrático y un fanatico despistado? ¿Quién lo dice, el que nos metió en este lío, quien hizo explotar a JxC y resulta que ahora nos acusa a los argentinos de inmorales como consecuencia del desastre que ha realizado por 2da. vez?

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Vaca Muerta, YPF... y el Mar: La "extraodinaria" idea del asesor de Milei

Amalia Granata acusa a Milei como "lo peor de la casta"

De Elisa Carrió a Emiliano Yacobitti, cruje LN+ por Macri/Milei