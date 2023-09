Marcelo Longobardi, tajante: "Detesto a Tucker Carlson"

Respecto a las versiones que trascendieron sobre que la entrevista de Carlson con Milei fue paga, el conductor dijo: "Es posible. El tipo es un chanta".

image.png Santiago Oría, cineasta que dirigó el documental de Javier Milei, recibiendo a Tucker Carlson en Ezeiza.

Tras un debate con los panelistas Ignacio Ortelli y Maite Peñoñori sobre el presentador estadounidense en el que repasaron algunas de sus polémicas, Longobardi dio por finalizado el tema con una dura frase:

Lo detesto, me parece un personaje que está destruyendo esta digna y honorable profesión. Porque además, te digo algo más: mucha gente puede pensar que somos Tucker Carlson Lo detesto, me parece un personaje que está destruyendo esta digna y honorable profesión. Porque además, te digo algo más: mucha gente puede pensar que somos Tucker Carlson

Sin embargo, unos minutos más tarde, cuando su colega Guillermo Willy Kohan se presentó en el ciclo, Carlson fue nuevamente mencionado y el conductor volvió a dedicarle algunas palabras.

"Habría que poner las cosas por su nombre. El tipo no es un periodista. Es un actor. ¿Vos dirías -no es que me quiera meter con él, pero solamente para dar un ejemplo- que Dady Brieva, que habla del país, es un periodista? Es un actor que habla de política. Carlson es lo mismo", lanzó Longobardi.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1699480699974132134%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1699480699974132134%7Ctwgr%5Eb0e0ceb9a72df113e78c15021e38ef0fe7c9d454%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Feuforia-libertaria-tucker-carlson-javier-milei-n560316&partner=&hide_thread=false VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/roMGQpWjY6 — Javier Milei (@JMilei) September 6, 2023

"Me parece que Dady es más transparente y casi te diría más honesto en ese sentido", indicó Kohan, a lo que Longobardi dijo, con cierta ironía: "Más moderado".

Como si esto fuera poco, en compañía de Jonatan Viale durante el pase entre sus ciclos Longobardi afirmó que no tendría "ningún interés en compartir una nota" con el reportero estadounidense, quien fue una de las principales estrellas del canal Fox News durante más de una década hasta que se retiró de la cadena en abril de este año.

"Este tipo inventó cosas geniales. Su último invento, un par de días antes de pisar suelo argentino, fue que estaban a punto de matar a Trump. Yo a veces lo sigo porque no tengo más remedio, porque me interesa lo que pasa en el mundo y lo veo o leo sus comentarios", señaló.

