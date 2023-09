"Las negociaciones para una entrevista paga con Carlson Tucker las llevaba adelante Agustín Laje. Tucker no quería hacerla porque creía que Milei era intrascendente. Al no tener ingresos, aceptó la entrevista a Milei a cambio de 250.000 dólares, pagados por un empresario aéreo", argumentó Bracesco.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flaiduvrak%2Fstatus%2F1699440085479932055&partner=&hide_thread=false El periodista más importante del mundo @TuckerCarlson está en Argentina para entrevistar a Javier Milei.



Viene de entrevistar a Donald Trump y a Viktor Orbán. Después de esta entrevista histórica a Milei lo conocerá literalmente todo el mundo.



"Fenómeno barrial". pic.twitter.com/uOd6l0cBgG — LAI (@laiduvrak) September 6, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEmmaRincon%2Fstatus%2F1699423445409210698&partner=&hide_thread=false | El periodista Tucker Carlson está en Argentina para entrevistar al candidato presidencial libertario Javier Milei.



La última entrevista de Tucker Carlson con Donald Trump rompió los 100 millones de visualizaciones en par de horas. Un game changer de cara a octubre en las… pic.twitter.com/EfNiaGvGrP — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 6, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMileipresi2023%2Fstatus%2F1699515298439713068&partner=&hide_thread=false El periodista mas importante del mundo, Tucker Carlson, llegó a la Argentina para entrevistar a Milei.



Su útima entrevista con Donald Trump tuvo más de 100 millones de visualizaciones



El mundo celebra a Milei! pic.twitter.com/cgLKNQRmDk — Milei Presidente 2023 (@Mileipresi2023) September 6, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fusdtermo%2Fstatus%2F1699428569661796366&partner=&hide_thread=false Con la entrevista de Tucker Carlson a Milei tenemos la posibilidad de que lloren los multimillonarios de Hollywood y eso terminaría de coronar a Milei para ser el próximo presidente de Argentina. — termo (@usdtermo) September 6, 2023

Elon Musk apoya a Javier Milei: Tucker Carlson en Argentina

Desde que Elon Musk arribó a Twitter -ahora X-, el microblogging blanqueó que tiene una línea editorial muy clara que periodistas y analistas definen como de Derecha, aunque la sociedad esté totalmente alejada de ese tipo de etiquetas antagónicas. Luego de las PASO en la Argentina, el magnate sudafricano envió al trumpista, Tucker Carlson, quien en medio de una feroz interna republicana en Estados Unidos fue expulsado de Fox News.

De acuerdo a información oficial de La Libertad Avanza, Carlson arribó a Ezeiza este miércoles 6 de septiembre para entrevistar al candidato más votado de las primarias, Javier Milei, quien ratificó que su eje geopolítico es Estados Unidos e Israel.

Santiago Oría, cineasta liberal que dirigió el documental "Javier Milei: La Revolución liberal", lo recibió en el aeropuerto internacional y comentó: "¡Recién conocí al news host número 1, el gran Tucker Carlson! Lo sigo desde sus inicios, desde sus 'bow tie years'".

image.png Santiago Oría, cineasta que dirigó el documental de Javier Milei, recibiendo a Tucker Carlson en Ezeiza.

"La línea libertarian-conservative con mucho sentido común y perspicacia que comparto. La foto es en arribos internacionales de Ezeiza, estuvimos tomando un cafe y hablando como media hora sobre todo: Argentine Politics, US Politics, senile Biden, sinister Kamala Harris, Trump (a quien cree van a asesinar), Milei (que hoy es un boom en EEUU), Malvinas, gun ownership, Victor Davis Hanson, Ucrania, AMIA, Nisman, la tortuosa aduana argentina, los jóvenes argentinos que emigran a Europa y EEUU, US decline, Roger Stone, y muchas cosas más. Macanudísimo, tipazo, un gentleman, muy chill, cero creído, gran sentido anglosajón del humor. Se sentía como un viejo amigo que no ves hace mucho. ¡Felicidad total este encuentro!".

Según informaron a Urgente24, la entrevista será grabada en el día de hoy.

--------

Más contenido en Urgente24:

Crisis en el US Open por la guerra entre Disney y Charter

Guerra digital: Por 'espionaje', China prohíbe el uso del iPhone

Más campaña del miedo y Quintela renuncia si gana Milei

Elon Musk apoya a Javier Milei: Tucker Carlson en Argentina para entrevistarlo

Pablo Moyano estalló contra gremialistas que 'coquetean' con Milei