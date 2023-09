Javier Milei: "La dolarización sería a precio de mercado, hoy $730"

"Argentina tiene Banco Central desde 1935 y si revisamos los 50 años previos a la existencia de esta entidad no teníamos inflación. Desde que lo nacionalizamos en 1946, y de ahí en adelante, nuestra inflación fue del 250%, le quitamos 13 ceros a la moneda y tuvimos varias hiperinflaciones", explicó.

Javier Milei continuó haciendo un repaso histórico por la política económica del país: "luego llegó la Convertibilidad, con la que a partir de 1993 Argentina se convirtió en el país con menos inflación. Cuando le sacamos la navaja al mono asesino funcionó. Pero después, cuando los políticos ladrones se quedaron sin financiamiento, volvieron a la maquinita".

"Para que el Estado pudiera dirigir una economía debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir que los políticos deberían saber todas esas cosas, se creen Dios. Pero les voy a decir una cosa, los políticos no son Dios, ni siquiera llegan a ser seres humanos normales", fustigó.

"Lo único que puede hacer el Banco Central es hacer daño. Cuando se expande genera inflación y cuando se contrae también porque genera una recesión de manera innecesaria y destruye capital, el cual la economía debe reconstruir. En el medio se pierden fuentes de trabajo y la gente sufre", prosiguió el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

"El zaffaronismo invierte el lugar. La víctima pasa a ser el victimario y viceversa. Con los políticos pasa lo mismo, se intentan victimizar pero son ellos son los delincuentes", volvió a embestir.

“Dolarizar es todo lo opuesto a la hiperinflación″, aseguró, y luego dio explicaciones de cómo realizará el tipo de cambio, si resulta electo Presidente: “Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer al precio de mercado; hoy sería a 730″, afirmó. Y continuó: “No se dejen engañar por estos delincuentes que toman un tipo de cambio delirante que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial ”.

"Les puedo asegurar que si logramos dolarizar antes de la elección de medio término, prepárense porque vamos a tener unas mayorías que vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica y no tengan dudas que en 35 años vamos a ser una potencia mundial", aseguró.

"Siendo tan evidente el problema y la solución la pregunta es por qué que no lo hacen? La respuesta es simple: Los políticos roban de ahí. En los últimos 20 años esta maldita casta política, que les recuerdo que en el 2001 hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno, están los mismos pero se multiplicaron y duplicaron el tamaño del Estado. Están todos atornillados a la silla cobrando guita del Estado, es decir de la que pagamos nosotros con el fruto de nuestro trabajo".

milei-Latam-Economic-Forum.jpg Javier Milei en el Latam Economic Forum (Foto: captura de video).

Durante su intervención, Javier Milei hizo alusión en varias oportunidades a los economistas que son referentes de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, a los cuales trató de “ignorantes” y acusó de “mentir a favor de los políticos”.

“Ellos siempre tienen un conjunto de delincuentes que, disfrazados de científicos o de gente de conocimiento, mienten en favor de esas atrocidades que ellos proponen. Y eso incluye varios rubros. Y obviamente los economistas no están exento de eso”, señaló.

También habló sobre el cepo cambiario, al cual se opuso tras calificarlo como “una típica medida de la casta política que implica un cercenamiento a la libertad”.

“Si me gano mi dinero honestamente, yo me lo tengo que poder gastar en lo que se me da la gana. Y sin querer gastarlo en lo que se me da la gana es comprarme lechugas crocantes verdes, un problema mío. Digo, ¿quién es el político para decir en qué puedo comprar y qué no?”, señaló.

Javier Milei finalizó su discurso en tono de campaña y llamó al electorado a acompañar su proyecto para que “en 35 años Argentina vuelva a ser potencia”.

“Nosotros venimos a cambiar esta Argentina prebendaria. Vamos a terminar con esta maldita casta que nos hunde, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, también son los periodistas ensobrados y también los profesionales que venden ciencia a cambio de guita para influenciar la opinión pública. Llámese, no sé, economistas, abogados, encuestadores y demás yerbas que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina”, pronunció.

“Los invito a una nueva Argentina, la Argentina liberal, que en 35 años va a volver a ser potencia. ¡Viva la libertad carajo!”, finalizó su mensaje.

------------------------------

Más contenido en Urgente24:

¿Alerta en UP por núcleo duro K o indirecta a La Cámpora? "CFK está"

"Con Macri/sin Macri": La encrucijada de Patricia Bullrich

Tras homenaje a víctimas del terrorismo, el Papa saludó al sobrino de Santucho

$2.000 gratis en SUBE y celular: Cómo aprovecharlo

AFIP refuerza su control: Mercado Pago en riesgo