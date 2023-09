Al fin y al cabo, en caso de querer encararlo, vale la pena aclarar que sería posible en un eventual segundo mandato de Javier Milei y todavía no alcanzó siquiera el primero.

Epstein vs. Melconian: Dolarización, desdoblamiento y bimonetarismo

Uno de los asesores de Milei, Darío Epstein, volvió a desmarcarse de las declaraciones tajantes de su candidato: "Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal".

Esto hizo recordar a los dichos del jefe de asesores del libertario, Carlos Rodríguez, quien fuera secretario de Política Económica de Carlos Menem y co-fundador del CEMA, tras las PASO: más importante que la dolarización, serán las reformas y el bimonetarismo. Es decir, darle curso legal al dólar.

Ahora bien, una pregunta: ¿Alguien fue a Estados Unidos a preguntarle a la Casa Blanca y el Tesoro si aportaría los dólares para dolarizar la economía argentina?

Desde la vereda opuesta, Carlos Melconian representa al IERAL de la Fundación Mediterránea: "No hay ninguna chance de dolarizar. Ninguna".

En el canal de YouTube Neura, Melconian dijo que su propuesta de “bimonetarismo” requiere de un cambio en el Código Civil y Comercial para que las transacciones que hoy se formalizan en pesos, pero requieren de artilugios legales y contables porque en realidad se realizan en dólares, tengan legalidad. Por ejemplo, para la compra y venta de un auto se podría hacer en dólares de manera legal.

A su vez, Melconian aclaró que “la bimonetariedad es la convivencia del peso y del dólar” pero remarcó que “no es un tipo de cambio libre y flotante” en el inicio del proceso.

En cualquier caso, Melconian abrió un frente interno con funcionarios macristas en tiempos de Nicolás Dujovne al frente del Ministerio de Economía. El consultor Fernando Marull se opuso a ello:

Argentina tiene solucion. Sin CEPO (ni desdoblamiento) y superavit fiscal. Melco dice: 'quien quiera meter el garfio, que aporte'. Aca uno: Nada de desdoblamiento ni cosas raras. Hay ideas y propuestas. Tenés mi teléfono Argentina tiene solucion. Sin CEPO (ni desdoblamiento) y superavit fiscal. Melco dice: 'quien quiera meter el garfio, que aporte'. Aca uno: Nada de desdoblamiento ni cosas raras. Hay ideas y propuestas. Tenés mi teléfono

El candidato oficialista, Sergio Massa, todavía no mencionó cuál será en concreto su plan económico en caso de ganar las elecciones. Sí se quejó que el acuerdo con el FMI no es el que hubiera preferido heredar, también se diferenció de Martín Guzmán al aumentar tarifas, reducir el déficit fiscal, devaluar el tipo de cambio mucho más rápido y ajustar aún más el cepo.

Todavía no explicitó su propuesta cambiaria/monetaria pero se pudo descifrar que elegiría la unificación, tal como pide el FMI. En varias entrevistas llegó a hablar muy al pasar de unificar el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio multilateral como gesto contundente al FMI para los desembolsos previstos.

Todo está en veremos porque las urnas serán las que definan esta cuestión que es la que está realmente de fondo jugando con el ánimo del electorado. Lo cierto es que hay mucho lobby interesado para que gane uno de los 3 caminos.

