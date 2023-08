Che, ¿entonces Macri está con Bullrich o Milei?

“Mauricio parecía más contento por la derrota del pelado y el triunfo del peluca Milei que por el triunfo de Patricia”, dijeron operadores presentes en Parque Norte que tuvieron que correrse en un momento ante una patota que irrumpió y copó el pie del escenario. Algunos dicen que eran de Gendarmería. Otros ni se preocuparon por saber quiénes eran y tampoco les interesaba mucho el asunto.

Patricia intentó conquistar nuevamente al Círculo Rojo y Wall Street con Carlos Melconian como eventual ministro de Economía, algo que enojó mucho a Luciano Laspina. El presidente del IERAL encabezó la reunión con Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental del FMI. Pero, ¿qué pasa si el CEMA le gana esta vez a la Fundación Mediterránea/IERAL?

Macri no termina de aprobar a Melconian.

image.png

Al final, ¿Macri está o no con Patricia?

Muy rara la reacción del expresidente en las últimas horas. Mantuvo línea directa con el economista libertario, celebró en los medios que “ya es parte del cambio en la Argentina”, pero no de la alianza sino “de las ideas de cambio”.

No cayeron muy bien las expresiones en el entorno de Bullrich. Algunos arriesgan en off: “¿Y si la usó para ganarle a Horacio y ahora está barajando una nueva jugada?”.

Todo el mundo sabe que después de las PASO empieza otra elección. El tema es qué implica esa nueva elección. Ahí es cuando miran la diferencia por 19.000 votos entre Néstor Grindetti y Diego Santilli.

El falso rumor de que el empresario Pedro "Pierre" Pejacsevich, dueño de la consultora financiera T&P Asesores, está supuestamente recaudando fondos para Milei pidiendo US$50.000 por un almuerzo con él hizo estallar a Bullrich.

Rápidamente, salieron a desmentirlo con audios de WhatsApp pero a Patricia ya no le preocupa eso sino que está alterada porque no entiende quién opera y desde qué lado. Teme quedar en el medio del tiroteo y salir malherida. No pega un ojo.

Todo esto mientras Pejacsevich y Macri, amigos íntimos, se subían al avión este viernes 18 de agosto para ir a jugar juntos el Mundial de Bridge a Marruecos.

La gran pregunta: ¿Ganó Grindetti o Santilli? Patricia necesita saberlo cuanto antes para poder respirar profundo. Obvio, continuará…

Más información en Urgente24

Coto, Día, Disco o Carrefour: Cuál es más barato tras dólar

Golpe a la City: El dólar blue se desplomó

Ejercicios físicos por streaming para hacer en casa

Sacudón a bitcoin: Elon Musk vende todas sus tenencias

Consenso en el mercado: Prohibido comprar dólar blue arriba de $700