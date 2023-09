Crisis en el US Open por la guerra entre Disney y Charter

No sé si es legal o ilegal, pero tengo que encontrar una manera porque no puedo ver [los partidos] por televisión. Tengo Internet, ¿cómo se llama? — sitios web piratas, veo tenis allí. No tengo otra elección No sé si es legal o ilegal, pero tengo que encontrar una manera porque no puedo ver [los partidos] por televisión. Tengo Internet, ¿cómo se llama? — sitios web piratas, veo tenis allí. No tengo otra elección

Lo mismo le ocurrió a la tenista de 19 años, Coco Gauff. En este marco, un portavoz de ESPN le indicó al Financial Times que la red ha comenzado a proporcionar inicios de sesión seguros a la aplicación The Walt Disney Company a algunos jugadores del US Open que han solicitado acceso.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTheTennisLetter%2Fstatus%2F1699141009937162439&partner=&hide_thread=false Coco Gauff couldn’t watch Iga Swiatek & Ostapenko because her hotel has Spectrum:



“I’m not gonna get into that.. but we can’t watch ESPN at our hotel. I saw the scoreline. I didn’t see the match.”



Tennis players… they’re just like us. pic.twitter.com/4FFFKf7yID — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023

La compañía también le proporciono accesos a algunos miembros de los medios que cubren el torneo. Un caso fue el del analista de tenis de ESPN, John McEnroe, quien dio positivo por Covid-19 la semana pasada y se vio obligado a perderse algunos partidos de la primera ronda en persona.

Charter se negó a hacer comentarios al respecto. Anteriormente atribuyó el cruce en curso a la pérdida de suscriptores de cable junto con el cambio de las compañías de medios para trasladar la programación a plataformas directas al consumidor. "Hemos llegado a un precipicio y debemos trazar un camino hacia el cambio", dijo la empresa en un comunicado.

Por su parte, Disney dijo que tenía "esperanzas de que Charter esté listo para tener más conversaciones que restablezcan el acceso a su contenido a los clientes de Spectrum lo más rápido posible". La firma instó a los suscriptores afectados a considerar registrarse en Hulu, el servicio de streaming en el que tiene una participación mayoritaria, junto con Comcast.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos, administradora del US Open, declinó hacer comentarios. La semana pasada manifestó su decepción por los fanáticos y espectadores que perdieron el acceso a ESPN y esperaba que Disney y Charter pudieran llegar a un acuerdo "lo más rápido posible".

