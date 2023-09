Con Juan Monteverde, Grabois se juega su futuro político

Además, el líder de "Ciudad Futura", movimiento fundado en 2013, no quiso obviar lo que dejó el debate santafesino y remarcó su postura con otra "indirecta" a su contrincante Javkin al manifestar que "Mientras otros quieren instalar una grieta que en Rosario no existe, desde nuestro espacio les contamos nuestras propuestas y objetivos para la ciudad que se viene".

"Que en este momento de la ciudad nos quieran meter una grieta que no es nuestra y hacernos dividir, tenemos que decir que no. Y tenemos la posibilidad de decir que esta ciudad no soporta más odio, divisiones y enfrentamientos. El oficialismo no está entendiendo eso y la gente le va a dar una gran lección de cómo no hacer la guerra, sino de construir la paz", argumentó.

"En un Teatro Astengo repleto de ganas de cambiar este presente que nuestra ciudad no se merece, cerramos un nuevo día. Estamos a muy poco de empezar un cambio profundo en Rosario. De mirar con decisión al futuro, dar vuelta la página y pasar del miedo a la esperanza. Seguimos", compartió el concejal en su cuenta de Twitter una vez finalizado el encuentro.

Con convicción, se juega una final importante en su trayectoria

Para ir finalizando el acto y con un pie en el domingo, el candidato aseguró que "Rosario se merece un nuevo comienzo. El domingo vamos a ganar y va a comenzar una etapa diferente".

En ese sentido, recordó sus raíces y comentó: "Desde el día uno sabíamos que Ciudad Futura nacía para en algún momento dejar de ser, para ser más. Veníamos a aportar algo y eso más temprano que tarde se iba a juntar con otras tradiciones, para construir algo superador". A eso le agregó que "Si esta crisis que estamos viviendo en Rosario no era capaz de unirnos a los que pensamos parecido, difícilmente podíamos encontrar la salida".

"En estos últimos cuatro años todos los problemas de la ciudad empeoraron. Sin echar culpas y sin tirar la pelota hacia afuera, el Municipio puede hacer mucho más. Solo hace falta un intendente que tenga la valentía para hacerlo", dijo.

"De esta ciudad tan dolida puede nacer la democracia que merecemos, que necesitamos y que ilumine la posibilidad de un mundo donde quepan muchos mundos. El domingo tenemos una cita con la historia", concluyó.

image.png Juan Monteverde, líder de "Ciudad Futura".

