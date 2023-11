Lo que Luis Novaresio no cuenta del caso Carlos Rodríguez

De este modo, el conductor de Buen día Nación resaltó el presunto accionar de Milei al desvincular a Rodríguez por sus declaraciones, las cuales realizó justamente siendo entrevistado por Novaresio, quien públicamente ha dicho que pertenece a la comunidad homosexual.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fporquetendencia%2Fstatus%2F1726994727025672441&partner=&hide_thread=false "Bertie":

Por las declaraciones de Alberto Benegas Lynch sobre el aborto pic.twitter.com/aAstKdYeYp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 21, 2023

Ahora bien, lo que al parecer Novaresio no recordó es cómo se ha comportado Milei en ocasiones anteriores, en las que miembros de La Libertad Avanza tuvieron exabruptos similares al de Rodríguez.

El caso más reciente es el de Bertie Benegas Lynch, quien aseguró que tomará "como prioritaria" la posibilidad de derogar la Ley del Aborto que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar, la cual es de aplicación obligatoria en todo el país. El diputado electo dijo:

No sé cuándo se pueda tratar (la ley). La vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa. Somos unos salvajes si tenemos eso. Estamos hablando de las Leliqs y las tasas de interés y no creemos en la vida No sé cuándo se pueda tratar (la ley). La vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa. Somos unos salvajes si tenemos eso. Estamos hablando de las Leliqs y las tasas de interés y no creemos en la vida

Su padre, Alberto Benegas Lynch, también tuvo lo suyo. Durante el cierre de campaña previo a las elecciones de octubre, el llamado "prócer del liberalismo" por Milei dijo: "Por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario".

image.png Alberto Benegas Lynch en el cierre de campaña de Milei.

A diferencia de lo ocurrido con Rodríguez, el próximo Presidente no hizo comentarios sobre las palabras del legislador de Buenos Aires, aunque cabe recordar que una de las propuestas de Milei fue lanzar un plebiscito para que la ciudadanía decidiera sobre el futuro de la ley.

En lo que a lo dicho por su referente respecta, Milei se apresuró en apañarlo cuando fue consultado al respecto. "Es una forma maliciosa que usan los medios para hacer este tipo de cosas. Fue parte del discurso de Alberto Benegas Lynch hijo, fue una declaración a título personal. No está en los planes. Alberto es un intelectual, y los liberales no somos manada", sostuvo.

Hace tiempo que la Iglesia viene agrediéndonos de manera sistemática. Y nosotros entendemos que la Argentina es un país católico, con fuertes vínculos con la Iglesia. Sería una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características Hace tiempo que la Iglesia viene agrediéndonos de manera sistemática. Y nosotros entendemos que la Argentina es un país católico, con fuertes vínculos con la Iglesia. Sería una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características

Ambos casos dejan en evidencia que pese al destaque de Novaresio, Milei no habría usado la misma vara en los escándalos que han surgido en su espacio. De todos modos, cabe preguntarse si la salida de Rodríguez sentará un precedente de ahora en más.

