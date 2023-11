La guerra sigue: Retraso de la tregua Israel/Hamas

Motivo del retraso

Un informe sin fuentes del Canal 12 el miércoles por la noche dijo que el retraso se debió a una falta de entendimiento mutuo sobre las “reglas del juego” durante la pausa en la lucha por el acuerdo de tregua de cuatro días, según The Times of Israel.

Arab News accedió a un las declaraciones de un funcionario palestino que detallan que fue pospuesto el acuerdo por "los nombres de los rehenes israelíes y las modalidades de su liberación". Otros lo atribuyen a problemas de logística.

También surgieron dudas sobre el acceso de la Cruz Roja a los rehenes antes de que fueran liberados en Egipto, dijo, y si la Cruz Roja tendría acceso a los que se quedaron.

Benjamín Netanyahu afirmó que el acuerdo incluía la promesa de que la Cruz Roja visitaría a los rehenes que no habían sido liberados, algo que el organismo internacional dijo entonces que desconocía.

image.png Continúa la guerra en Gaza.

“Así que espero que la Cruz Roja actúe de acuerdo con esa cláusula” del acuerdo. “Puede que Hamás no lo respete, pero es impensable que la Cruz Roja no lo exija... si la Cruz Roja no lo supiera, lo sabe ahora”, declaró ayer el primer ministro israelí.

240 son las personas en cautiverio en Gaza y más de la mitad tiene ciudadanía extranjera y doble ciudadanía de unos 40 países, incluidos Estados Unidos, Tailandia, Gran Bretaña, Francia, Argentina, Alemania, Chile, España y Portugal.

Qatar

Tras la polémica por el retraso, el mediador Qatar, para tranquilizar a las partes y disminuir la tensión anunció que informará en las próximas horas el inicio efectivo del alto el fuego, “en coordinación con los egipcios y los estadounidenses".

De todos modos, una vez terminado el intercambio de prisioneros por rehenes la guerra se reanudará. "El gobierno israelí, las FDI y las fuerzas de seguridad continuarán la guerra para devolver a todos los secuestrados, completar la eliminación de Hamás y garantizar que Gaza no presente ninguna amenaza adicional para el Estado de Israel".

En esa línea, Irán en medio de encuentros con los libaneses de Hezbollah advirtió que sí no se mantiene la tregua el alcance de la guerra en Gaza aumentará. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian expresó que vislumbraba dos opciones: “Primero, un alto el fuego humanitario que se convierta en un alto el fuego permanente”.

"La segunda forma es amenazar al pueblo palestino, entonces el pueblo palestino decidirá por sí mismo". "Netanyahu no puede cumplir su sueño de destruir a Hamás. Apoyamos cualquier decisión que tome Hamás", añadió según Fars.

