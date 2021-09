Jorge Rial se la agarró contra la TV y la crisis del rating

https://twitter.com/angielovedog1/status/1439251796690718721 Quién lo dice?El Señor Rating,q la tele lo escupió midiendo 0,7!!!!Con q autoridad moral criticás la tele!¡¡ — angielovedog (@angielovedog1) September 18, 2021

https://twitter.com/andreac_gimenez/status/1439253313325838345 Me pregunto si eso te paso a vos? Fuiste cambio de gabinete con TV Nostra? Fue así? — AnGi (@andreac_gimenez) September 18, 2021

https://twitter.com/JoeMed_/status/1439250306123063308 De eso podes dar cátedra — Joe Med (@JoeMed_) September 18, 2021

https://twitter.com/silenciocapitan/status/1439265961664819208 Bueno, a vos te sacaron por eso...

Acertada decision. — capitansilencio (@silenciocapitan) September 18, 2021

Recordemos que el periodista Jorge Rial anunció su llegada a Radio 10 luego de su frustrado paso como conductor de TV Nostra, su último ciclo en América TV. Tan malo fue esta experiencia que el programa no lograba alcanzar ni un punto de rating y era superado por la TV Pública en su franja horaria. Cabe destacar también que el fracaso de Rial venía de la mano con el trágico año para América TV en las mediciones de audiencia.

A tan solo 2 meses de su estreno, el chimentero decidió pegar el portazo y abandonó TV Nostra. Lo curioso es que su discurso de despedida lo realizó sobre el final del envío y sus panelistas no estaban enterados de la decisión de Jorge Rial. Tanto Marina Calabró, Ángela Lerena, Diego Ramos como la producción creían que era remontable para, al menos, poner un piso de entre 2 y 4 puntos por noche. Sin embargo, para el ex Intrusos no era factible:

"Les pido mil disculpas a mis compañeros y a la producción. Me dieron una Ferrari y el problema es que la tenía que manejar yo. Bueno, chicos, la choqué", aseguró durante la última emisión de TV Nostra.