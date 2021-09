Todo por rating: El manotazo de ahogado de Marcelo Tinelli

En medio de esta batalla por el rating, durante la noche del martes (14/9) ShowMatch volvió a sus orígenes con una clásica pelea de famosos. Pero, ¿le funcionó?

Rocío Marengo contra Eduardo Fort

Luego de recibir la devolución del jurado y evidentemente frustrada, Rocío Marengo tuvo un ataque de honestidad y decidió realizar un descargo público hacia su pareja actual.

¡Explosivo descargo de Rocío Marengo contra Eduardo Fort en vivo!

Mientras Marcelo Tinelli la consolaba, la modelo se puso a llorar y explicó que estaba teniendo problemas personales:

Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme.

Y continuó: "Estoy harta, repodrida, ocho años estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse ,la vacuna y no es capaz de venir".

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1437978268741902341 Fort no paraba de llamar a Marengo durante el programa. No fue atendido. — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 15, 2021

Roció Marengo terminó el descargo con un ultimátum hacia Fort: “Si tiene huevos que se pare. Si no, chau”.

Lloró, abrazó a Marcelo Tinelli, a Ángel de Britto y saludó al resto del jurado.

Haya sido un sincericidio genuino de parte de Rocío Marengo o un plan armado por Marcelo Tinelli para remontar el rating de El Trece, no se sabrá nunca. Pero, si fue lo segundo, no le funcionó.

Cerca de las once y media de la noche, La Academia quedó en los 5.2 puntos de rating - 0.2 más abajo que Baby Echecopar en Basta Baby (A24)- y muy por debajo de Bake Off Argentina, que cerró la noche por encima de los 18 puntos.