Marcelo Tinelli, la lucha por rating y el triunfo de L-Gante

Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre le busqué la vuelta. No tuve padre, pero lo que me orientó en la vida fue no decepcionar a mi mamá.

Pero todo terminó en risas cuando le dio un regalo a Marcelo Tinelli. Con una bolsa de consorcio en mano le aseguró “no es porro” y le entregó un peluche de un “perrito malvado”.

El tan discutido L-Gante le dio un aire de frescura y novedad al programa. Con un rating que cae en picada, Marcelo Tinelli sigue buscando volver a tomar su puesto como líder del prime time del Trece y parece haber dado un paso en la dirección correcta.

"No tuve padre y todo me llevó a no decepcionar a mi madre", L-Gante a corazón abierto

Terminando un mes complejo para La Academia en cuanto a los niveles de rating, la noche del martes llegó a tocar los 11.7 puntos. Quizás gracias a L-Gante y al “ritmo de tres” en donde se incluyó estrellas invitadas como Mariano Martínez, quien últimamente estuvo en el top de las tendencias por sus llamativos videos en Tik Tok.

La presencia de L-Gante junto a Marcelo Tinelli generó un revuelo en las redes sociales ya que los fans del trapero de General Rodríguez estuvieron pendientes del evento para poder comentarlo.

https://twitter.com/LeoAriasPrensa/status/1430346399061876738 ESTE ES EL SHOWMATCH QUE QUEREMOS, L-GANTE CANTANDO, MARIANO MARTÍNEZ BAILANDO EN CUERO, NADIE ENTIENDE NADA A LOS COSTADOS. AMO — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) August 25, 2021

https://twitter.com/soyunargento/status/1430347521491152899 Tinelli haciendose el fan de L-gante pic.twitter.com/uTTCTRhIMX — PEPE (@soyunargento) August 25, 2021

#MeganTheeStallion

Grammys ganados, récords rotos y millones de seguidores en redes sociales convierten a Megan Thee Stallion en una de las principales cantantes del momento. Cada vez que saca un tema se convierte en tendencia en TikTok, red social conocida por impulsar la carrera de muchos artistas.

Megan Thee Stallion - Thot Shit [Official Video]

Es esperable que grandes figuras de la música colaboren entre sí y, en este caso, Megan Thee Stallion planeaba trabajar con BTS, una de las bandas de kpop más famosas del mundo. Juntos iban a sacar un remix de “Butter”, un tema original del conjunto surcoreano que se mantiene desde su estreno en el top-100 más escuchado de Billboard.

Sin embargo, el estreno se vio bloqueado por conflictos legales entre Megan Thee Stallion y su disquera. Por suerte para los artistas y todos los fans que esperaban ansiosos la colaboración, se confirmó que el tema saldrá dentro de poco ya que los jueces fallaron a favor de la rapera.

https://twitter.com/crisimmy/status/1430428150740275202 butter remix con megan saliendo por fin a la luz después de estar dos meses escondida preparándose para romper récords pic.twitter.com/lKgHEkOokG — cristinas (@crisimmy) August 25, 2021

#CharlieWatts

El martes 24 de agosto se dio a conocer la muerte de Charlie Watts, el baterista de los legendarios Rolling Stones.

El músico, quien acompañó a la banda durante 60 años, falleció a los 80 en un hospital de Londres según informó un comunicado oficial. El mismo leía:

Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia. Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también, como miembro de los Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia. Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también, como miembro de los Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación.

Con gran tristeza y dolor, fans y colegas utilizaron las redes sociales para despedir a Charlie Watts, el gran músico que marcó a varias generaciones con su arte.

https://twitter.com/PabloTorres_SI/status/1430251415751045120 Con mucha tristeza decimos adiós querido Charlie Watts. Cuesta creer que despedimos a uno de los Stones. Muchas Gracias y hasta siempre Mr. #CharlieWatts pic.twitter.com/VI6tuVy7KT — Pablo Torres (@PabloTorres_SI) August 24, 2021