El rating de C5N y encuestas: Preocupa el desinterés

“Fijate que volvimos @mendeztomascba ”, expresó el periodista y citó a su compañero Tomas Méndez, ex C5N y ahora conductor del programa "Duro de Callar" emitido por el canal Crónica TV.

Sin embargo, no dejan de ser números muy bajos en general para la TV por cable, y en especial, para los canales de noticias.

Luego de un año y medio de pandemia, la agenda electoral se asoma tímidamente, pero realmente el desinterés social es muy impactante.

Las encuestas en las elecciones hablan

El enfoque que tiene C5N adentrado en la política y las elecciones próximas podría ser un factor determinante de este problema de rating que tiene el canal.

Sergio Doval, analista político y especialista en estrategias comunicacionales habló hoy en el programa de la radio FM Milenium, “Ventanas abiertas” y explicó el porqué de esta despreocupación de la gente sobre el ámbito político:

No hay clima electoral, la gente no está en la campaña, están buscando hablarle a la gente que no quiere escuchar

“La política está pasando su peor momento en mucho tiempo” exclamó Doval, a lo que agregó: “siete de cada diez personas, en marzo del año pasado, pensaban que los políticos, cuando ejercen su poder, piensan sobre lo que es mejor para la sociedad y hoy en día solo tres de cada diez piensan eso”.

No es un momento en donde haya un claro liderazgo de ningún lado, esa apatía es lo que preocupa a los nuevos candidatos y a esos que no tengan una base más militante

Doval explico que la mayoría de los políticos a nivel nacional tiene un balance de imagen “negativa” en las encuestas. "Solo Horacio Rodríguez Larreta ha podido contrarrestar esta imagen negativa hacia los políticos de vez en cuando, en ciertos meses específicos" aclaro el analista político.

Además hablo sobre la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner como imagen principal en el Frente de Todos y vio su accionar, no solo en la polémica del Olivosgate, sino que también, hoy en día, el 50% de los votantes de Alberto Fernández esta en "duda" de votar a alguien perteneciente al mismo partido, es por esto que se intentaría reforzar a ese publico para no perderlo.

No supo identificar el porque de la vuelta de Mauricio Macri a la imagen de Juntos por el Cambio. El descarta que sea una táctica del partido por la ausencia de lideres, de hecho, los datos arrojan que Horacio Rodríguez Larreta duplica la imagen positiva ante la de Mauricio Macri.

Finalmente hablo sobre el voto joven y lo caracterizo por fuera de lo "económico neo-liberal" a lo que se lo suele atar, según el, tiene que ver mas con "romper lo preestablecido" que seria el Kirchnerismo, el status quo, "solo así podrán escribir su propia historia" agrego.

Quiénes son aquellos que elijen C5N

Frente a estas elecciones, Sergio Doval, CEO y fundador de Taquion, llevó a cabo una encuesta con su consultora para responder a la pregunta ¿Cómo se informan los argentinos?

El Dossier Especial de Taquion revela que en Argentina el 26,9% de los argentinos se informa a través de la televisión y de ellos un 23% sostiene que la principal preocupación es el trabajo.

Por otro lado, es importante destacar que se encontró que 6 de cada 10 personas dentro de este rubro pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y por esta razón es entendible que su preocupación principal sea la laboral.

Además el dossier revela ciertos datos sobre el consumidor de C5N y, a partir de estos, se puede construir también un perfil sobre las personas que tienen una orientación política más afín al oficialismo.

En este contexto, se dio a conocer que la mayor parte de su público pertenece a la generación Gen X, que corresponde a las personas que nacieron entre el periodo de 1965 a 1982 y que hoy tienen de 39 a 55 años.

Estas conforman el 53,6% de los consumidores del canal.

En el ranking le sigue la generación llamada "baby boomers" (1946 a 1964) que hoy tienen 56 años o mas y acumulan el 34,1%.

Le sigue el Gen Y (1980 a 1990s) o mejor conocidos como "Millennials" que hoy tienen entre 25 y 38 años, y equivalen al 6,8% de la audiencia de C5N.

Por último, la generación Gen Z (2000 en adelante), aquellos que tienen 25 años o menos, aparecen al final del listado con 5,4%.

Otro dato a destacar es que del total de la audiencia del canal, 52% son mujeres mientras que el restante 48% son hombres.