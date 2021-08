Lali Espósito explotó el rating y tiemblan C5N, TN y LN+

El fenómeno de Lali Espósito

No hay día en el que Lali Espósito no sea tendencia en redes sociales. Con más de 9.4 millones de seguidores en Instagram y superando los 6. 3 millones en Twitter, no sólo es una de las famosas argentinas más activa en dichas plataformas sino también una de las más queridas por los fans.

Si uno se guiara sólo por lo que se dice en Twitter, podría decirse que Lali Espósito es la única famosa en La Voz Argentina. Los comentarios de la audiencia giran constantemente en torno a ella.

https://twitter.com/angelitoslyp/status/1429991304814080000 lali cantando don't stop me now, de lo más bello que escucharán hoy #LaVozArgentina pic.twitter.com/kfPvwWo7A8 — clarita (@angelitoslyp) August 24, 2021

Ya sea por su increíble talento, su carisma, sus elecciones a la hora de elegir ropa y peinado o por su contagioso sentido del humor, la autora de “Soy” está siempre en el medio del ojo público.

Con sus chistes, ocurrencias y pelos de colores logró lo que muchos siguen intentando: que las generaciones más jóvenes prendan la tele y miren el programa. Pero no sólo tiene a los polémicos centennials atrás, sino que La Voz Argentina logró cautivar a todas las generaciones.

Así es como La Voz Argentina lidera el rating con Lali Espósito a la cabeza quien, con la actuación de su team el pasado lunes (23/8), logró que el reality alcance los 23.3 puntos.

https://twitter.com/TodoRating/status/1430004264420659202 LUNES || Con picos de 23.3 puntos de rating, la primera noche de shows de #LaVozArgentina arrasó el prime time de @telefe . — Todo Rating (@TodoRating) August 24, 2021

Crisis en el mundo de los noticieros

Mientras tanto, los programas de noticias principales luchan por superar los 3 puntos de rating.

El mismo día que La Voz Argentina lideraba el prime time, LN+ celebraba su primer puesto en la lista de noticieros de la tarde con 2.5 puntos, seguido por C5N con 1.9 y TN con 1.6.

A la hora de analizar la caída de las noticias hay que tener en cuenta dos factores: la cercanía de las elecciones y el uso de plataformas de streaming.

Aunque planteado de esa manera parecen no tener relación la una con la otra, estas dos temáticas se unen para explicar (en parte) el bajo rating de los canales como LN+, TN y C5N.

La cuestión política es esencial a la hora de analizar, por ejemplo, cómo C5N cayó en picada en niveles de rating. Con las PASO cada vez más cerca y una fuerte ola de descontento con el Gobierno, los programas allegados al oficialismo son los que sufren el golpe.

Continuando por el segundo punto, según un estudio de la OBS Business School las plataformas de streaming conforman el 25% del mercado televisivo. Durante la cuarentena del 2020, el uso de Netflix incrementó en un 45% en la franja horaria entre las 11 am y las 5 pm.

Básicamente, podría decirse que a la gente no le interesan las noticias tanto como para dejar de lado una serie de Netflix. Así se puede ver cómo los noticieros van quedando abajo a medida que el entretenimiento pisa fuerte en las tendencias de consumo.