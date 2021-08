La Voz Argentina: El íntimo gesto de Lali con un concursante

Ignacio Sagala no había pasado la audición a ciegas, ya que ningún miembro del jurado se había dado vuelta para elegirlo. Antes de que volviera a cantar, Lali Espósito aclaró que fue un gran error y que “se fue a llorar al camarin” después de no haber girado la silla.

Emocionados por su actuación, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky intentaron que el joven se uniera a su team.

Ignacio Sagalá es el flamante participante de #ElRegreso que se incorpora a los octavos de #LaVozArgentina



¿Qué estrategia utilizará para poder llegar a la final?

“Todos nos queremos reivindicar, porque ese día fue duro... No sabés lo que lloré cuando te fuiste”, expresó Lali Espósito.

Pero fue Ricardo Montaner quien logró que se uniera a su equipo luego de decirle:

El día que sucedió lo que sucedió, queríamos desaparecer. Yo dije que me había equivocado y lo había lamentado. Me quiero reivindicar y te quiero llevar de la mano a la final. El día que sucedió lo que sucedió, queríamos desaparecer. Yo dije que me había equivocado y lo había lamentado. Me quiero reivindicar y te quiero llevar de la mano a la final.

Por su parte, Lali Espósito quedó muy conmovida luego del reencuentro y no sólo abrazó al concursante de La Voz Argentina sino que lo hizo apoyar una mano en su pecho para que viera cuanto le latía el corazón. “Esto es real, mirá mis nervios. No me dejás mentir, ta, ta, ta...”, le dijo, para luego felicitarlo por su reingreso a la competencia.

Ignacio abrazo y puso su mano en el corazón de LALI, Ignacio ya ganó. #TeamLali#LaVozArgentina

Colaboraciones inesperadas

#Camilo

Camilo Etcheverry anunció, para sorpresa de todos sus fans, que este viernes estrenará una canción en colaboración con Selena Gómez. El tema estará disponible a partir del 27 de agosto en todas las plataformas de streaming y se titulará “999”.

Mi canción "999" con @selenagomez sale este viernes!!

Y LA TRIBU ESTÁ FELIZ!!!

Presave NOW!

Camilo, autor de los hits “Tutu” y “Vida de ricos”, viene pisando fuerte en la industria de la música latina. Con sus canciones en las listas de las más escuchadas, un Latin Grammy y varios premios “Lo Nuestro” bajo la manga, el cantante colombiano está convirtiéndose en una representante del ritmo.

Lentamente, Camilo está acercándose a un público más masivo colaborando con artistas de alcance internacional. En julio ya había realizado una canción con el canadiense Shawn Mendes y, ahora, es el turno de la ex estrella de Disney, Selena Gómez.

Emocionados por las noticias, a los fans solo les queda esperar hasta el final de la semana para poder conocer el que promete ser un hit del verano.

camilo pasó de ser súper fan de selena gómez a tener una colaboración musical con ella, es el verdadero quien pudiera.

Estrenos esperados

#SpidermanNoWayHome

Después de mucha espera, Sony al fin estrenó el trailer de Spiderman: No Way Home. La tercera entrega de las películas del superhéroe de Marvel es uno de los estrenos más esperados de Marvel.

Con la participación de villanos de las películas de Spiderman del 2002 y el 2012 confirmada en el adelanto, los fans quedaron con la duda de si se podrán también ver a las anteriores versiones del Hombre Araña.

Creo firmemente que el hello Peter del Dr octopus es dirigido hacía el spiderman de Tobey.

Las teorías, análisis y expectativas en torno al estreno de Marvel plagaron las redes y los fans están ansiosos por más. Sin embargo, Sony tardó mucho en compartir el primer trailer y sólo queda esperar para poder ver el segundo.

Con grandes actores y una trama que promete ser increíble, Spiderman: No Way Home se estrenará el 16 de diciembre del 2021.