Lali Espósito cambió de look y emocionó a los Montaner

Lali Espósito, que no pierde oportunidad de hacer un buen chiste o bromear con sus colegas, apareció en el programa con una peluca a lo “Cruella De Vill” mitad negra y mitad rubia platinada. Cuando Marley, el conductor de La Voz Argentina, se mostró confundido por el cambio de look, la autora de “Soy” aseguró que era en honor a la familia Montaner.

“Si te fijas, aparte del color, el pelo es con rulos. Es como la mejor versión de Mau y Ricky”, comentó Mau. A lo que Lali Espósito rápidamente contestó:

Chicos, está todo pensado esto. Soy una mezcla entre todos los Montaner: tengo la altura de Evaluna, los dos colores de pelo de Ricky, los rulos de Mau, el talento de Ricardo. Es en honor a ustedes, hoy no compito, vengo a apoyarlos con este look.

https://twitter.com/lali_gera/status/1429628221860073473 “Yo soy una mezcla entre todos los Montaner, tengo la altura de Eva Luna, tengo los dos colores de pelo de Ricky por supuesto, los rulos de Mau, el talento de Ricardo… que decía ella” @lalioficial #LaVozArgentina pic.twitter.com/ZnELLPv5aq — Jenn (@lali_gera) August 23, 2021 Twitter">

https://twitter.com/adorablespos/status/1429648798301708288 La reacción de Mau y Ricky cuando vieron a Lali con la peluca JAJAKAKAKAJA #LaVozArgentina pic.twitter.com/p7pxZF7bVe — simo (@adorablespos) August 23, 2021

Estrenos esperados

#SpiderManNoWayHomeTrailer

Spiderman No Way Home, la tercera película del Hombre Araña interpretado por Tom Holland, es uno de los estrenos más esperados del 2021. No sólo porque el final de la segunda entrega dejó a todos los fans con más preguntas que respuestas sino por los rumores en torno al elenco.

El estreno de Marvel recorrerá la teoría del “multiverso” en donde muchas líneas temporales son posibles. Con esta idea en mente, se sabe que hay muchos personajes de versiones anteriores de Spiderman que podrán aparecer en pantalla.

La expectativa va en aumento a medida que Sony se niega a publicar el trailer. A cuatro meses del gran estreno aún no se conoce ningún adelanto oficial.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLpwqkqFaiS%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKD8r6VZBuvZC3XwiHQZCt0MfWkpvkMYTHAOaOZBzZComwYoIH2EiRytaQqLpCiqZAJcFfYXIt2d029Ca4AIqMjqSZBExHfdObw3fo1xabw1ZBVL1hbc7HZAZBypJ5SZAcAvrnXlEJD2k1CTzEHwfIwHFAEmic0sZBP4OQZDZD View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013)

En medio de la tensión generada por la tercera película de Spiderman y el gran nivel de secreto de la productora, un fragmento del trailer se filtró. A pesar del intento de Sony de bajar todos los videos compartidos por copyright, por cada tuit baneado surgen cinco más compartiendo la información.

Aunque Sony no realizó ninguna declaración oficial, los fans creen que este trailer podría indicar que el oficial saldría en la última semana de agosto. Lo que queda esperar es que la productora no se “vengue” retrasando aún más el estreno.

https://twitter.com/DisconnectedHD/status/1429589094791847940 Todos esperando que Sony publique el trailer oficial después de que se filtrara#SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/rcPR7ztbkP — Juanjo (@DisconnectedHD) August 22, 2021

Fútbol

#Sampaoli

El encuentro de Niza y el Olympique Marsella, equipos de fútbol franceses, se vio interrumpido por una ola de violencia. El ambiente del estadio se sentía cargado de tensión cuando los hinchas locales comenzaron a tirar objetos hacia la cancha, especialmente dirigidos a los jugadores del equipo visitante.

El caos se desató cuando, tras recibir un botellazo, el jugador del Marseille Dimitri Payet agarró el proyectil y lo lanzó nuevamente hacia las gradas. Un grupo de fanáticos saltaron al pasto para ir a buscar al deportista y se inició una gran pelea.

https://twitter.com/oscar_videla2/status/1429542839797620744 Se pudrió todo en el niza vs marsella de Sampaoli pic.twitter.com/u1UgAexgKD — oscar videla (@oscar_videla2) August 22, 2021

Cuando todo parecía calmarse, Jorge Sampaoli -DT del equipo atacado- terminó a los golpes con un miembro del staff del Niza. La cámara lo enfocó rodeado de sus jugadores quienes intentaban calmarlo mientras él gritaba e insultaba.

El partido fue cancelado y Sampaoli fue duramente criticado en las redes sociales por su comportamiento.