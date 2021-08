Charlie Watts: "Nunca me gustó lo hippie"

-Bueno, también tocarás en Hyde Park este verano. ¿Qué recuerdas de tu famoso concierto allí en 1969?

N. de la R.: El fundador de los Stones, Brian Jones, murió 2 días antes del concierto gratuito de Hyde Park en Londres el 5 de julio de 1969. Mick Jagger leyó uno de los poemas de Shelley en el espectáculo para conmemorarlo mientras miles de mariposas se lanzaban a la multitud. Mick Taylor hizo su debut en vivo con la banda como reemplazo de Brian. Allen Klein era su mánager.

Oh, bastante. ¡El Dorchester! Ese era nuestro camerino. Y Allen Klein caminando como Napoleón. Tenía un parecido. Y la furgoneta blindada entrando entre la multitud. Tuve que apresurarme y calzarme mis pantalones plateados. Y luego Mick Taylor, por supuesto, fue su primer gran concierto. Y mi esposa fue golpeada con un sándwich rancio. Recuerdo que se volvió loca con eso. No la culpo. La golpearon en la espalda. Ella calculó que estaba rancio porque obviamente le dolía mucho. Las mariposas... eso no me gustó... la mitad ya estaban muertas.

"Keith me enseñó a escuchar a Buddy Holly"

Pregunta: "¿Seguía en estado de shock por la muerte de Brian [Jones]?"

Respuesta: "¿Shock? No. Fue muy triste pero no inesperado. Lo llevábamos en brazos durante algunas giras y estaba bastante enfermo. Éramos jóvenes, no sabíamos qué le pasaba. Todavía no lo entiendo realmente. Él siempre sufría de un asma terrible, bebía mucho en la carretera y se metía en las drogas antes que nadie en la banda. Era una cuestión de "¿Seguimos adelante?"

-Y Mick Taylor se unió a la banda ...

-Jugador asombroso. Creo que hicimos nuestra mejor música con Mick.

(...) -Con un montón de grandes bandas en estadios en estos días, parece que la puesta en escena del espectáculo es lo más importante, mientras que los Stones todavía me parecen una banda real. A veces es bueno y a veces… menos.

-Mick [Jagger] es el espectáculo, de verdad. Nosotros lo apoyamos. Pero Mick no bailaría bien si el sonido fuera malo. No entra en juego con muchas bandas porque el cantante principal se queda ahí. Siempre hemos tratado de tocarlo correctamente. No me refiero a técnicamente brillante ... El resto es algodón de azúcar, es espuma. Ya sabes, los disfraces que estás usando, eso es ... [se encoge de hombros] Lo que realmente estás haciendo es tocar la batería o la guitarra.

-¿Qué opinas de las Drum Machines (cajas de ritmos, imitan los instrumentos de percusión)?

-Son geniales para compositores y productores. La grabación es algo muy preciso: se juega bien todo el tiempo y puede ser divertido. Pero si estás escribiendo una canción, es genial poder decirle a la máquina que te gustaría que suene más fuerte, en lugar de tener que decírselo al baterista. No es lo que me interesa. Me gusta el sonido de la batería y alguien que la toque, preferiblemente yo, pero podría ser cualquiera.

-Teniendo en cuenta tu experiencia en el jazz, ¿fue un bajón cuando te uniste a los Stones?

(N. de la R.: Charlie, fanático del jazz, era miembro de Blues Incorporated, la primera banda amplificada de R&B del Reino Unido, liderada por el fallecido músico de blues Korner.)

-Fue más shock unirme a Alexis Korner. Nunca antes había tocado con un músico de armónica, ¡no podía creer a Cyril Davies cuando empezó a tocar! Solo tocamos fuera de Londres una vez, en Birmingham. Cyril recibió £1 (N. de la R.: una libra esterlina) porque era músico profesional; también lo hicieron [el saxofonista] Dick Heckstall-Smith y [el bajista] Jack Bruce. Yo sólo obtuve media corona. Fantástico, ¿no? ¡Media corona! Los Stones fueron solo otro concierto, pero luego comenzamos a hacer giras por Inglaterra ... Estaba esperando comenzar otro trabajo, pero nunca volví a hacerlo. Estaba un poco fuera de sincronía con todos ellos, Brian, Mick y Keith [Richards], pero Keith me enseñó a escuchar a Buddy Holly y cosas así. Mick me enseñó mucho sobre tocar con canciones, realmente, las melodías y eso.

-¿Fue parte del éxito de los Stones el hecho de que cada uno de ustedes realmente hacía su tarea?

-Estoy de acuerdo con eso. Ahora todo es más fácil y rápido. Quería ser Max Roach o Kenny Clarke tocando en Nueva York con Charlie Parker en primera línea. No es una mala ambición. De hecho, significó un montón de maldito trabajo. No creo que a los niños les interese eso. Cuando era lo que llamarías un músico joven, el jazz estaba muy de moda. Fue muy moderno saber que había un nuevo álbum de Miles Davis. Ahora nadie sabe qué discos salen. ¡Especialmente yo! Por eso [hace un gesto a mi iPhone grabando la entrevista, con la inferencia de que de alguna manera es obra del diablo]… Pero en esos días… un álbum: lo guardabas, lo atesorabas.

"Bill se perdió los días rentables de la banda"

-Debes haber estudiado realmente los registros que tenías.

-Oh, lo hicimos. Recuerdo un álbum de Duke Ellington que tocamos para siempre.

-Y debe haber tenido que ahorrar para ellos.

-Cambiaba cosas: un platillo por un disco determinado… Luego iba a Ray's Jazz Shop (N. de la R.: La tienda de jazz de Ray Smith en Londres fue un lugar de encuentro para generaciones de los músicos más modernos de la capital.) Fue entonces cuando fui a New Oxford Street, en el sótano de Collet's. ¡Dios lo bendiga! Era verde, nunca le permitían ver la luz del día, solían tenerlo en el sótano. Y luego vendería el disco y volvería a comprar el platillo.

-¿Cuál era tu gran problema con los hippies cuando empezó todo?

-Yo no era muy bueno para la filosofía y pensé que la ropa era horrible.

-Entonces, ¿qué pensaste del resto de los Stones en su fase de Majestades Satánicas?

-No me importaba que lo hicieran. Brian fue el primero en hacerlo. Lo recuerdo haciendo el London Palladium con su sombrero ensangrentado, y su pipa y sitar ... fantástico. Brian fue el primero en conocer como amigo a Bob Dylan y Jimi Hendrix. Solía ser divertido en esos días.

-En el apogeo del éxito de los Stones en los años '60, ¿tuvo la sensación de que estaba haciendo historia?

-No. Era solo una cuestión de mantenerse al día con todos los demás. Sigue siendo lo mismo ahora.

-Dijiste que la banda hizo su mejor trabajo con Mick Taylor. ¿Cuál es tu canción favorita de los Stones?

Dios, realmente no tengo una para ser honesto, realmente no los escucho mucho.

-¿Crees que Bill [Wyman] cometió un error al dejar el grupo?

-No, no es un error, porque estaba en medio de un matrimonio terrible al que nunca debería haber ingresado -lo pasó horrible con la niña Mandy- y luego se casó con una mujer muy buena y tuvo 3 hijos muy rápidamente... y estaba muy, muy feliz. Pero fue una pena que se fuera porque

a) fue genial tenerlo y

b) creo que él se perdió un período muy lucrativo de nuestra existencia.

Hubo períodos muy duros por los que pasaste para construir la banda, y él realmente no cosechó las recompensas que obtenemos ahora.

"Soy viejo, colecciono cosas antiguas"

-¿En qué gastas tu dinero?

-¿Yo? Colecciono cosas.

-¿Registros antiguos?

-Sí. Hay un gran lugar en Viena. Colecciono principalmente jazz. También kits de batería. Tengo una de las baterías que Kenny Clarke le dio a Max Roach. Se la compré a su viuda. Tengo la de Duke Ellington, la famosa batería de Sonny Greer, es fantástica. Big Sid Catlett, uno de los grandes bateristas de swing de los años '30, uno de sus… [continúa en esta línea durante algún tiempo]. Y libros. No libros antiguos. Primeras ediciones firmadas de escritores en su mayoría del siglo XX. Agatha Christie: Tengo todos los libros que ella escribió en rústica. Graham Greene, los tengo todos. Evelyn Waugh, es otro. Wodehouse: todo lo que escribió.

-Suena como una adicción bastante saludable.

-Bueno, soy viejo. No es el tipo de cosas que le gustarían a un chico de 20 años.

-¿Hubo ocasiones en las que ha pensado en retocarse la cabeza? (N. de la R.: estética).

-Pensé eso antes del O2 (actuación en el estadio O2 Arena), en realidad era muy cómodo de hacer. Fue muy divertido, es lo que quise decir.

-Pero tenías dudas.

-¿Recelos? Sí, oh sí, siempre lo hago. Es un [juego] de jóvenes. Lo que encuentro difícil es que el 50% es imagen, no de mi lado, pero lo es, y a medida que te haces mayor piensas: "¡Oh, Dios mío!" No me gusta mirar las fotos. Creo que Bowie se ve bien. Por alguna razón, todos están hablando de David Bowie en este momento. Pero se ve bien. Algunos otros no han resistido tan bien. Y algunos tipos que estaban realmente en llamas no lo han logrado. Puede pasar factura. Sin que lo sepas, o te preocupes en ese momento, porque no te importa cuando tienes entre 30 y 40 años.

-¿Fue divertido volver a tocar con Mick [Taylor] y Bill en el show en O2?

-Fue grandioso. Me encantó.

-¿Y sus invitados, allí y en Estados Unidos?

-Fue realmente bueno. Tuvimos suerte de tener a Jeff Beck. Es un jugador fenomenal.

-¿Qué pasa con el grupo más joven como Florence and the Machine?

-Florence, estaba bien. Lady Gaga era un deporte realmente bueno. Pero se juntaban más con mi nieta que conmigo. ¡Somos viejos tontos! Creo que Mick intenta seguirles el ritmo ...

-Además de Hyde Park, también han anunciado una gira por Estados Unidos.

-Es un recorrido muy corto para nosotros. Son solo 18 programas. No es nada.

-¿Quién es la fuerza impulsora para volver a poner la banda en la carretera?

-Bueno, no lo harías si Mick no quisiera hacerlo. Debes tener a Mick y Keith, pero la fuerza impulsora es Mick. Si está entusiasmado, empujará a todos. Keith es mucho más relajado al respecto.

-¿Se llevan bien? Keith fue bastante grosero con Mick en su libro.

-Oh sí. Oh eso. Hermanos, ¿no? Compañeros de armas. Dejas que siga su curso, en realidad, cosas así.

-¿Hay más música nueva a la vista?

-Aún no hay nada. He perdido la pista con el mundo de la industria discográfica, ya no lo entiendo. Ha ido más allá de mí. El último single me pareció muy bueno, pero las cosas ya no significan nada. Simplemente se agregan al final de una reedición, y eso termina vendiendo más que un nuevo álbum. No es como cuando salió 'Sgt Pepper' (The Beatles) y pensaste: "¡Caramba! Será mejor que hagamos uno mejor ..." La gente dice que necesitas un nuevo álbum cuando vas de gira. Bueno, hicimos eso en nuestra última gira, y no sé si el disco se vendió. Supongo que, como dice Mick, nos da algo diferente para tocar en el escenario. No es azúcar moreno de nuevo.

-¿Alguna vez te sientes como si estuvieras haciendo los movimientos en el escenario?

-A veces estás hirviendo. A veces estás en una canción.

-Entonces, ¿llegará a un punto en el que diga: "Eso es todo, no más"?

Ahora debes fijarte seriamente en tu edad, porque si esto continúa por otros dos años, tendré 73. Pero lo digo al final de cada gira. Y luego tienes dos semanas libres y tu esposa dice: "¿No vas a trabajar?.