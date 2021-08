The Rolling Stones: Las 5 mejores películas según IMDb

2. Performance (1970)

Es una película dramática de 1968 (aunque no se estrenó hasta 1970) dirigida por Donald Cammell y Nicolas Roeg. Está protagonizada por James Fox y Mick Jagger. La cinta está principalmente influida por el escritor argentino Jorge Luis Borges.

image.png Póster oficial de Performance (1970)

Trama:

Un rufián (James Fox) británico se esconde con una ex estrella (Mick Jagger) decadente de rock y las mujeres salvajes que viven con él

Puntaje de IMDb: 6.9/10

3. Crossfire Hurricane (2012)

Es un documental de 2012 sobre The Rolling Stones escrito y dirigido por Brett Morgen. La película narra los primeros años de la banda hasta 1981. Son una serie de entrevistas realizadas sin cámaras, mientras muestra varios puntos de interés que la banda está discutiendo como material de archivo. El título de la película proviene de "Jumpin 'Jack Flash".

image.png Póster oficial de Crossfire Hurricane (2012)

Trama:

Documental que repasa la historia de la mítica banda británica The Rolling Stones. Fue producido por su aniversario número 50.

Puntaje de IMDb: 7.4/10

4. The Stones in the Park (1969)

Documental sobre uno de los conciertos más icónicos de The Rolling Stones. Se dio el 5 de julio de 1969 en el Hyde Park de Londres. Fue el más esperado de 1969 y reunió a medio millón de personas.

image.png Póster oficial de The Stones in the Park (1969)

Trama:

The Rolling Stones rinden homenaje al guitarrista Brian Jones con este único concierto en Hyde Park, en Londres, dos días después de su trágica muerte. Más de medio millón de personas acudieron al evento. Incluye éxitos musicales como "Satisfaction", "Sympathy for the Devil" o "Jumping Jack Flash"

Puntaje de IMDb: 7.0/10

5. One Plus One (1968)

Sympathy for the Devil (One Plus One) es una película documental de 1968 dirigida por Jean-Luc Godard, basada en esta popular banda de rock.

image.png Póster oficial de One Plus One (1968)

Trama:

Godard presenta un testimonio acerca de The Rolling Stones, enmarcado en la época en la que se dieron una gran cantidad de movimientos contraculturales como las Panteras Negras, haciendo referencias a la obra de personajes como Eldridge Cleaver y LeRoi Jones. La película también muestra algunos momentos de los Stones en el estudio de grabación.

Puntaje de IMDb: 6.3/10