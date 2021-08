Nancy Pazos: "De Brito es un cobarde, es la copia de Rial"

"Aún no la leí @AngeldebritoOk. Pero ahora entiendo porqué nadie se anima a hablar de vos, mientras vos te arrojás el derecho a hablar de todos", increpó. Y luego continuó: "¿Me querés amedrentar con una carta documento? ¿Por qué no le pedís disculpas a @Flor_de_P en público -no como hiciste en privado-y listo?".

Evidentemente, Nancy Pazos eligió las redes sociales para hacerse oír y utilizó los “me gusta” para dejar bien en claro cuál es su opinión sobre su contrincante: que es igual a Jorge Rial y es un cobarde.

Los “me gusta” de Pazos

¿Cómo comenzó la pelea?

Todo empezó cuando Nancy Pazos decidió defender a Florencia Peña del móvil de Intrusos. La actriz se fue a su casa en medio de una crisis nerviosa causada por las críticas en torno a las “visitas de Olivos” y, cuando la coconductora de “Flor de Equipo” fue a verla a su casa, se encontró con el equipo de América Tv.

Decidida a “echarlos a patadas” comenzó a discutir con los periodistas que estaban en el piso pero, en medio de la acalorada conversación, arremetió contra Ángel de Brito.

"Ángel de Brito, chicos, se hace el pelotudo* y escribió concretamente 'flor de gaterio'. Hay que ser mala gente, bolud*", acusó Nancy. Y agregó: "El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se casó. ¿Dónde están los códigos?".

Cuando los periodistas de Intratables intentaron dejar de lado el tema del conductor de Los Ángeles de la Mañana, Pazos aseguró que querían cambiar de tema porque les daba “miedo hablar de cierta gente".

El encuentro terminó de manera brusca cuando Andrés Pallares, periodista de Intratables, decidió cortar de golpe la comunicación del móvil dejando a Nancy Pazos hablando sola.

En su programa en la Rock&Pop, ella desestimó el encuentro con Intratables expresando que hablar con un móvil siempre es un “quilombo” porque no se escucha nada y no se sabe con quién se está hablando. Incluso llegó a bromear sobre Pallares, proponiendo que lo llamaran desde la radio para luego cortarle.

Por su parte, Pallares pidió disculpas públicas durante el programa de Intratables admitiendo que no debió tomar esa decisión tan precipitada.

No era una decisión que tenía que haber tomado solo. Lo importante hubiera sido seguir charlado un poco más con Nancy, para mí no estaban dadas las circunstancias y ella no estaba receptiva a una charla, admitió.