La crisis de rating aumenta la tensión en América TV

El programa tiene diez años, los discursos de época dominan la televisión, y hace 15 años el discurso era el show de Marcelo Tinelli con Fort, la peleas (…) Hoy es necesario bajar los decibeles, pero Intratables no puede bajar de quinta a primera

“Intratables no es mío, no me hago cargo de las decisiones ni de la gente que forma parte del programa. En mis 27 años de carrera pasé por muchas cosas, lugares y este que estoy transitando ahora es otro de los tantos lugares que he caminado”, agregó el conductor de ESPN frente a la polémica.

image.png El rating pega en Intratables y se acerca el fin del programa por América TV.

Los problemas desde su llegada

Tal como contó Urgente24, el conductor del Grupo América ha tenido una llegada bastante alborotada con las bajas de Débora Plager y Diego Brancatelli.

A pesar de esto, el ex conductor de Animales Sueltos, intentó innovar el piso de Intratables de varias maneras y apuntó a su experiencia para subir los números de rating.

Desde la invitación de deportistas, hasta cenas durante el programa, fueron probadas por el conductor y su equipo en búsqueda de mejores métricas. Sin importar los intentos, los números no progresaron con el tiempo, y el programa se vio obligado a volver a su formato normal.

El problema de hoy en día, es que el programa ya no refleja buenas métricas con su estilo típico de debate.

Es por esto, que frente a estas constancias en el medio, crecen los rumores de renuncia e incluso de eliminación del programa de la grilla de América TV, según pudo averiguar Urgente24 por parte de integrantes del programa que prefieren no revelar la identidad.