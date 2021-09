CFK pateó el tablero: ¿El Frente de Todos no existe más?

A través de un prolongado escrito, CFK reveló los reiterados desencuentros que tuvo con el presidente Alberto Fernández a lo largo de su mandato. No obstante, la gota que rebalsó el vaso fue la contundente derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO. Para ella, fue un golpe "sin precedentes" para el peronismo. Allí, según los dichos de la ex presidente, advirtió en varias oportunidades sobre la grave situación social que atravesaba el país pero Alberto Fernández no le habría hecho mucho caso, confiando en las encuestas que lo daban como ganador.